شماره سامانه اطلاع رسانی همراه اول تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، از امروز شنبه 15 بهمن ماه، مشترکان اپراتور اول باید برای تماس با سامانه اطلاع رسانی همراه اول – کال سنتر- بجای تماس با شماره 09990، از طریق خطوط همراه اول با شماره 9990 و از تلفن های ثابت و خطوط سایر اپراتورهای تلفن همراه با شماره 09129990 تماس بگیرند.

تماس با سامانه اطلاع رسانی همراه اول رایگان بوده و مشترکان می توانند برای پیگیری مشکلات ارتباطی، پرداخت قبوض، استفاده از خدمات غیرحضوری، بررسی مشکلات آنتن دهی، آگاهی از اسامی برندگان طرح های تشویقی و ... با این سامانه تماس بگیرند.

تخلیه مرکز تماس همراه اول با توجه به الزام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای طرح جامع ساماندهی کدهای خدماتی در کشور و بازنگری تمامی کدهای خدماتی مخابراتی واگذار شده صورت گرفته است.