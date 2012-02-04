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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۴۸

شماره سامانه اطلاع رسانی همراه اول تغییر کرد

شماره سامانه اطلاع رسانی همراه اول تغییر کرد

سامانه اطلاع رسانی همراه اول از امروز شنبه 15بهمن ماه از 09990 به 9990 تغییر شماره داد.

به گزارش خبرنگار مهر، از امروز شنبه 15 بهمن ماه، مشترکان اپراتور اول باید برای تماس با سامانه اطلاع رسانی همراه اول – کال سنتر-  بجای تماس با شماره 09990، از طریق خطوط همراه اول با شماره 9990 و از تلفن های ثابت و خطوط سایر اپراتورهای تلفن همراه با شماره 09129990 تماس بگیرند.

تماس با سامانه اطلاع رسانی همراه اول رایگان بوده و مشترکان می توانند برای پیگیری مشکلات ارتباطی، پرداخت قبوض، استفاده از خدمات غیرحضوری، بررسی مشکلات آنتن دهی، آگاهی از اسامی برندگان طرح های تشویقی و ... با این سامانه تماس بگیرند.
 
تخلیه مرکز تماس همراه اول با توجه به الزام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای طرح جامع ساماندهی کدهای خدماتی در کشور و بازنگری تمامی کدهای خدماتی مخابراتی واگذار شده صورت گرفته است.
کد مطلب 1524773

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