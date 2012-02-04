به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست ادبی یکشنبه 16 بهمن ماه ساعت 16با حضور محمد طلوعی، نمایشنامه‌نویس، شاعر و مترجم و خالق داستان‌هایی همچون قربانی باد موافق، من ژانت نیستم، پروانه، تابستان 63 و ... برگزار می‌شود.

منتقد و کارشناس این جلسه، جعفر توزنده جانی نویسنده و منتقد ادبی است.

مجموعه داستان «من ژانت نیستم» نوشته محمد طلوعی از مجموعه رمان‌های بزرگسال انتشارات افق است که داستان‌های آن اغلب در فضای رئال روایت می‌شوند و موقعیت‌های سوررئال را شکل می‌دهند.

در بخشی از این رمان می‌خوانیم: «مادر رضا آدم سخت‌گیری بود. یک بار به خاطر این‌که رضا مسواک نزده مدرسه آمده بود، شال و کلاه کرد آمد مدرسه و وسط کلاس دندان‌های رضا را مسواک کرد. هیچ چی نگفت، حتی از خانم اجازه نگرفت تو بیاید. با لیوان نارنجی گلداری که روی شیشه‌ ویترین روشویی بود آمد توی کلاس، روی مسواک قدِ بند انگشت خمیردندان مالید و کرد توی دهنِ رضا....»

فرهنگسرای فردوس در میدان صادقیه، بلوار فردوس، بعد از چهارراه مخابرات واقع است.