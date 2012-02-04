راز باران دانه های ژلاتینی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اجسام ژلاتینی کره ای شکلی که طی روزهای گذشته در باغچه خانه یکی از ساکنان منطقه "بورنموث" کشف شدند، شایعات فراوانی را به وجود آوردند، عده ای آن را تخم موجودات دریایی تصور می کردند که توسط پرنده ها به میان ابرها برده شده و به همراه باران به زمین باریده اند و عده ای آنها را اشک فرشته ها توصیف می کردند.

با این همه دانشمندان دانشگاه بورنموث با رد تمامی این شایعات اعلام کردند که این تکه های ژلاتینی به بیگانگان فضایی یا هیچ پدیده غیر عادی دیگری ارتباط ندارد، این توپهای کوچک ژلاتینی همان "پلی اکریلیت سدیم" یا همان خاکهای ژله ای مرسوم هستند، پلیمرهای جاذبی که در انواع محصولات بهداشتی، گلخانه ها و باغها مورد استفاده قرار می گیرند.

هنوز مشخص نیست که چگونه این ماده به حیاط خانه این مرد بریتانیایی آمده است اما به طور قطع بارش سنگین باران باعث اشباع این کریستالها و تبدیل آنها به توپهای ژلاتینی بی بو و شفافی شده است.

بارانی که خبرساز شد

با این همه "استیو هورنزبی" ساکن خانه ای که بارش این توپهای درخشان آبی رنگ را گزارش داده می گوید آسمان بالای سر خانه اش پیش از بارش این توپهای ژلاتینی ابتدا تاریک شده و سپس به رنگ زرد درآمده است و پس از بارشی سنگین وی این گلوله های ژلاتینی را در حیاط خانه اش دیده است.

پس از انتقال تعدادی از این توپها به دانشگاه بورنموث محققان مطالعه بر روی آن را آغاز کردند و در همان ابتدا دریافتند که این نمونه ها در دسته گروه های حیات قرار ندارند. سپس با بیرون کشیدن آب توپها و با استفاده از طیف نگاری FTIR میزان جذب یا انتقال نور توسط ماده به جا مانده را محاسبه کرده و ساختار مولکولی ماده را به دست آوردند، روندی که معمولا در تحقیقات جنایی برای تعیین طبیعت مواد مختلف به کار گرفته می شود.

در نهایت دانشمندان تایید کردند این ماده "پلی اکریلیت سدیم" است، ماده ای که گاه در کشاورزی و گلکاری مورد استفاده قرار می گیرد تا میزان رطوبت خاک بهبود پیدا کند.

بر اساس گزارش گاردین، اینکه این مواد چگونه به باغچه خانه این مرد رفته اند هنوز مشخص نشده است، اما این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار نیست، محققان می گویند احساس نمی کنند که با انجام این مطالعه وقت خود را هدر داده اند، زیرا این موضوع برای بسیاری از افراد هیجان انگیز بود و باعث شد یک روز عادی و کسل کننده به روزی هیجان انگیز تبدیل شود.