بازتاب بیانات رهبر معظم انقلاب در مطبوعات و روزنامه های داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، نماز جمعه روز گذشته تهران با اجتماع پرشکوه مردم در دانشگاه تهران وخیابانهای اطراف به امامت رهبر معظم انقلاب برگزار شد. حضرت آیت الله خامنه ای در خطبه های نماز بیانات بسیار مهمی درباره اوضاع بین المللی و انقلاب های منطقه ایراد فرمودند که در روزنامه های صبح شنبه کشور اینگونه بازتاب یافت:

روزنامه جام جم در صفحه اصلی خود با تیتری تحت عنوان "تحلیل رهبر معظم انقلاب از دستاوردهای انقلاب و بیداری اسلامی؛ مشارکت انتخاباتی بیشتر؛ مصونیت و امنیت بالاتر"، به پوشش سخنرانی رهبر انقلاب در خطبه های نماز جمعه دیروز تهران پرداخته و به مهتمرین محورهای فرمایشات مقام معظم رهبری از جمله "تهدید و جنگ به زیان آمریکاست"، "به گروه ها و ملت های ضد صهیونیست کمک خواهیم کرد"، "حرکت انقلاب به سمت آرمان ها متوقف نشده است"، "همه پیشرفت های کشور در شرایط تحریم انجام شده است"، "نامزدها و هوادارانشان در مقابل توطئه های دشمن مراقب باشند"، "میل به اشرافی گری، مصرف زدگی، کم کاری و محقق نشدن عدالت اجتماعی مورد نظر نقاط ضعفی است که باید برای رفع آنها تلاش کرد" و توصیه های مهم رهبر معظم انقلاب به کشورها اسلامی اشاره کرده است.

روزنامه ملت ما تیتر "تاکید مقام معظم رهبری بر رقابت سالم در انتخابات" را برای صفحه نخست خود انتخاب کرده است. این روزنامه همچنین محورهایی چون "حتی اگر اشکالی متوجه رهبری نیز بود رهبری باید متواضعانه آن را قبول کند"، "توصیه این بوده که سطح صلاحیت ها را آن قدر بالا نبرند که تعداد کمی باقی بمانند" و"از مقابله کنندگان با رژیم صهیونیستی علنا پشتیبانی می کنیم" را در فرمایشات رهبر معظم انقلاب منتشر کرده است.

روزنامه ایران نیز در پوشش فرمایشات رهبری تیتری با عنوان "رهبر معظم انقلاب در خطبه های پرشکوه نماز جمعه تاکید کردند؛ مسئولان نظام انحرافی از مسیر انقلاب ندارند" را در صفحه نخست خود به چاپ رسانده است و در بیان مهتمرین محورهای فرمایشات رهبر انقلاب آورده است: " امروز شعارهای انقلاب همان شعارهای اول انقلاب است"،"شعارها نیز همچون علامت اشاره به اهداف است و هنگامی که شعارها تغییر نکرده باشند این به معنای منحرف نشدن مسئولان و مردم از صراط مستقیم انقلاب است"، " در کشوری که کاملا آرام و امن است و دستگاه ها و مردم در حال کار و تلاشند، بحرانی وجود ندارد،اما دشمنان و عافلان مدام از آن حرف می زنند"، " مسئولان سه قوه و دیگر مسئولان باید حتی با وجود برخی اختلاف نظر ها، اتحاد و همدلی را حفظ کنند و در جهت گیری های نظام همراه یکدیگر باشند"، " همه نامزدها، هواداران و مسئولان در مقابل توطئه احتمالی دشمنان برای بر هم زدن امنیت مراقب باشند و هیچ کس با متهم کردن دیگری آب به آسیاب دشمن نریزد".

روزنامه تهران امروز نیز ضمن پوشش کامل فرمایشات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه دیروز تهران، تیتر یک خود را به فرمایشات رهبر انقلاب اختصاص داده و اینچنین آورده است: " رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز جمعه تهران: مسئولان از توطئه دشمن در انتخابات غافل نشوند".

روزنامه همشهری نیز در تیتری با عنوان "رهبر معظم انقلاب اسلامی به دشمنان ملت ایران هشدار دادند؛ تهدید در برابر تحریم" به بیان مهمترین محورهای فرمایشات رهبری در خطبه های نماز جمعه تهران پرداخته است. "مژده بزرگ، پیشرفت علمی، پرهیز از مصرف زدگی، علاج حل مشکلات و نابودی غده سرطانی" مهتمرین محورهای سخنرانی رهبر انقلاب از نگاه این رسانه است.

روزنامه هفت صبح نیز در صفحه دوم خود در تیتری با عنوان "تهدید، نشان دهنده عجز آمریکاست" به پوشش فرمایشات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه تهران پرداخته است. از جمله محورهای سخنرانی رهبر انقلاب که این روزنامه به آنها پرداخته عبارتند از " مسئولان و خدمتگزاران مردم در دولت و مجلس و قوه قضائیه نباید تقصیرها را به گردن یکدیگر بیندازند زیرا وظایف رهبری، قوا و دستگاه ها در قانون اساسی مشخص است" و "هر یک از مسئولان باید بر اساس وظایف قانونی خود، مسئولیت پذیر باشند"، "حتی اگر اشکالی متوجه رهبری نیز بود، رهبری باید متواضعانه آن اشکال را قبول و سعی کند آن را برطرف نماید."، " دولت های اروپایی - نیز از لحاظ اقتصادی - مالی و سیاسی دچار ضعف روز افزون هستند"، "اگر روزی ملت های اروپایی دریابند که علت اصلی مشکلات آنها، تبعیت دولت هایشان از آمریکا و شبکه جهانی صهیونیزم است"، "نهضت اجتماعی عظیمی به راه خواهد افتاد که در پرتو آن دنیای جدیدی به وجود می آید" ، " کسی نباید تصور کند که رد صلاحیت شدگان، لزوما آدم های بی صلاحیت هستند چرا که آنها فقط برای نمایندگی مجلس، احراز صلاحیت نشده اند اما برای کارهای دیگر شاید دارای صلاحیت باشند ضمن اینکه ممکن است کسانی که او را رد صلاحیت کرده اند، اشتباه کرده باشند"، " کسانی که رای نمی آورند کاملا مراقبت کنند کلاهی که بر سر رای نیاوردگان سال 88 رفت بر سر آنها نرود و فریب نخورند" و ...

روزنامه شرق نیز در صفحه نخست خود در تیتری با عنوان "هشدار رهبری به آمریکا" جملاتی چون "آمریکایی ها بدانند و البته می دانند که جمهوری اسلامی در مقابل تهدید به جنگ و تهدید به تحریم نفتی، تهدیدهایی دارد که وقتی لازم باشد ان شاءالله اعمال خواهد شد، ما هر جا دخالت کنیم صریحا می گوییم همچنان که به علت ضدیت با غده سرطانی رژیم صهیونیستی در دو جنگ پیروزمند 33 روزه و 22 روزه دخالت کردیم" را از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز جمعه دیروز تهران انتخاب و منتشر کرده است.

روزنامه دنیای اقتصاد نیز تیتر نخست خود را اینگونه انتخاب کرده است "مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه تهران: تهدید به جنگ به ضرر آمریکاست" و همچنین نوشته است حضرت آیت الله خامنه ای: آمریکایی ها بدانند و البته می دانند که جمهوری اسلامی ایران در مقابل تهدید به جنگ و تهدید به تحریم نفتی تهدیدهایی دارد که وقتی لازم باشد انشاءالله اعمال خواهد شد. همچنین این روزنامه مهمترین محورهای فرمایشات رهبری در خطبه های نماز جمعه دیروز تهران را "تبیین تحولات منطقه و جهان، منافع تحریم، انتخابات مجلس، بیداری اسلامی " عنوان کرده است.

روزنامه وطن امروز نیز در صفحه نخست خود به فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره کرده است و تیتر "رهبر انقلاب در خطبه های مهم نماز جمعه تهران، تحلیل جامعی از دستاوردهای انقلاب و شرایط منطقه ای و بین المللی ارائه فرمودند؛ در جنگ های 33 و 22 روزه حضور داشتیم" را به عنوان تیتر اول خود انتخاب کرده است. این روزنامه همچنین به موضوعاتی چون " حرکت عظیم جوانان بعد از شهادت شهید احمدی روشن در اعلام آمادگی برای ادامه مسیر علمی این شهید حرکتی بسیار مهم و نمونه دیگری از انقتال ارزش ها به نسل سوم است"، "ما هر جا دخالت کنیم صریحا می گوییم از این پس هر ملتی یا گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه و مقابله کند ما به او کمک می کنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این مساله نداریم"، "دستگاه های رسانه ای مستکبران با سکوت کامل، ملت مظلوم بحرین را مورد بایکوت قرار داده اند اما این کارها اثری نخواهد داشت و ملت بحرین هم به توفیق الهی پیروز خواهد شد"، "آمریکایی ها بدانند و البته می دانند جمهوری اسلامی ایران در مقابل تهدید به جنگ و تهدید به تحریم نفتی، تهدیدهایی دارد که وقتی لازم باشد ان شاء الله اعمال خواهد شد" در فرمایشات مقام معظم رهبری پرداخته است.

روزنامه جوان نیز ضمن پوشش فرمایشات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه دیروز تهران در صفحه نخست خود تیتری با عنوان "سخنان بسیار مهم رهبر معظم انقلاب در آستانه فجر سی و سوم انقلاب اسلامی؛ امام خامنه ای: در هر مبارزه ضد اسرائیل دخالت می کنیم" را انتخاب کرده است. همچنین این روزنامه در بیان مهمترین محورهای فرمایشات رهبری آورده است: "پیشرفت کشور و انتقال ارزش های انقلاب اسلامی به نسل های دوم و سوم از نقاط قوت نظام اسلامی است"،"همه نامزدها، هوادانشان و مسئولان مراقب توطئه بر هم زدن امنیت باشند"، "آمریکا بداند ایران در مقابل تهدید به جنگ و تحریم های نفتی، تهدیدهایی دارد که در وقت لازم اعمال خواهد شد و ... "

فرهیختگان دیگر روزنامه ای است که به پوشش فرمایشات رهبر انقلاب در خطبه های نماز جمعه تهران پرداخته و در تیتر نخست خود نوشته است "رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز جمعه دیروز: اتحاد و همدلی علاج قطعی مشکلات کشور است".

روزنامه تفاهم نیز در صفحه نخست خود با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب در نماز جمعه تیتر "بیانات بسیار مهم رهبر معظم انقلاب در مورد دستاوردهای انقلاب در نماز جمعه: هر جا هر ملتی با رژیم صهیونیستی مبارزه کند ما ما پشت سرش هستیم" را منتشر کرده است. همچنین این روزنامه بخش هایی از بیانات حضرت آیت الله خامنه ای در نماز جمعه تهران را اینگونه انتخاب کرده است " اتحاد و همدلی علاج قطعی مشکلات کشور است، شعارهای انقلاب همان شعارهای روز اول است"، "آری و نه ایران در تحولات منطقه و دنیا تاثیر می گذارد، تهدیداتی در برابر تحریم ها داریم که به موقع اعمال می شود."

روزنامه گسترش نیز در تیتری با عنوان " حضرت آیت الله خامنه ای در نماز جمعه تهران: اتحاد و همدلی علاج قطعی مشکلات کشور است" به پوشش فرمایشات رهبر انقلاب در خطبه های نماز جمعه دیروز تهران پرداخته است. همچنین محورهایی چون "دستاوردهای انقلاب، پیشرفت های علمی، انتقال ارزش های انقلاب، مصرف زدگی و تجمل، یک نقطه ضعف، ضرورت اتحاد و همدلی، پرهیز از کم کاری و تنبلی"، "غده سرطانی اسرائیل از بین خواهد رفت"، "تحریم ها به نفع ما تمام شد" و "مظاهر حضور مردمی " از مهمترین محورهای فرمایشات رهبر معظم انقلاب بود که این روزنامه به آنها پرداخته است.

روزنامه حمایت در صفحه نخست خود در پوشش بیانات رهبر انقلاب در خطبه های نماز جمعه در تیتر نخست خود نوشته است " رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند؛ علاج قطعی مشکلات، اتحاد و همدلی مردم و مسئولان". همچنین موضوعاتی چون " شرکت پرشکوه مردم در انتخابات مصون بخش انقلاب است"، "تهدیداتی در برابر تحریم ها داریم که به موقع اعمال می شود"، "مسئولان از توطئه دشمن برای ایجاد نا امنی در انتخابات غافل نشوند"، "مسائل کوچک را نباید بزرگ کرد" و "فریب لبخند دشمن را نخوریم" نیز از جمله محورهای فرمایشات رهبری است که این روزنامه به آنها اشاره کرده است.

روزنامه قدس نیز در صفحه نخست خود به فرمایشات رهبر انقلاب در نماز جمعه پرداخته و تیتر را اینگونه انتخاب کرده است " رهبر معظم انقلاب: امروز "آری و نه" ایران در تحولات دنیا تاثیر می گذارد". این روزنامه همچنین محورهایی چون " تهدیدهای ایران در برابر تحریم ها به موقع اعمال می شود"، "هر جا ملتی با اسرائیل مبارزه کند ما پشت سرش هستیم"، "اگر ایران در بحرین دخالت می کرد"، "اوضاع طور دیگری می شد و ... " را در فرمایشات رهبری منتشر کرده است.

روزنامه کیهان در صفحه نخست خود " ولی امر مسلمین در خطبه های نماز جمعه تهران : پشت هر گروه و کشوری که با اسرائیل بجنگد ایستاده‌ایم" را به عنوان تیتر یک خود منتشر کرده است. این روزنامه ضمن پوشش کامل فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز جمعه دیروز تهران در بیان مهمترین محورهای فرمایشات رهبری نوشته است " رهبران بحرین ادعا کرده اند ما در آنجا دخالت کرده ایم. این حقیقت ندارد. ما هر جا دخالت کنیم صریح می گوییم که نمونه آن در جنگ 22 روزه و جنگ 33 روزه است، اگر ما در بحرین دخالت می کردیم اوضاع به این شکل نمی شد، ما از این به بعد هم از هر کشور و گروهی که با صهیونیست ها مبارزه کند حمایت و به آنها کمک خواهیم کرد و هیچ ابایی هم از بیان آن نداریم، در مقابل تهدید به جنگ و تحریم نفتی تهدیدهایی داریم که به موقع عملی می شود، مصر انقلابی دیگر نمی تواند پول انرژی مورد نیاز اسرائیل را از جیب ملت فقیر و گرفتار خود بدهد، هرگز در انتخابات ما عدم سلامت وجود نداشته است، مسئولان از توطئه دشمن در انتخابات غافل نشوند، شکست خوردگان انتخابات مراقب باشند کلاهی که بر سر شکست خودرگان انتخابات 88 رفت بر سر آنها نرود و ..."

روزنامه خراسان نیز ضمن پوشش کامل فرمایشات رهبر انقلاب در خطبه های نماز جمعه دیروز تهران تیتر یک خود را اینگونه انتخاب کرده است " جان تازه انقلاب با خطبه پر صلابت رهبر".