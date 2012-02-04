به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابوالفضل بهاء الدینی شامگاه جمعه در مراسم بزرگداشت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که از سوی جبهه پیروان خط امام و رهبری و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری قم در مسجد امام زین‌العابدین(ع) برگزار شد، در سخنانی با بیان اینکه شهر قم بر‌ترین شهر عالم است که مردم باید قدر آن را بدانند اظهار داشت: مردم قم در دوران انقلاب پیشتاز بودند که این پیشتازی نباید مصادره شود.



وی با تأکید بر اینکه حدود 40 درصد امنیت داخل کشور در خارج از مرزها تأمین می‌شود خواستار توجه در نحوه برخورد با مسافران و زائران کشورهای دیگر در داخل ایران شد.



وی با بیان اینکه کشوری که داعیه دار اسلام است نمی‌شود که دغدغه دفاع نداشته باشد اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه مواضع انقلاب و نظام اسلامی ایران را به طور صریح و شفاف اعلام کرد که ما بر سر این مواضع ایستاده‌ایم.



نماینده ولی فقیه در امور پاکستان عنوان کرد: همین همت بلند ملت ایران بود که ما را وا داشت تا از کشورهای اسلامی همانند لبنان دفاع کنیم و آن‌ها نیز امروز مدافعین انقلاب اسلامی هستند.



کشورهای جهان به مردی همانند امام خمینی(ره) محتاج‌ هستند



وی با بیان اینکه امروز کشورهای جهان به مردی همانند امام خمینی(ره) محتاج‌ هستند افزود: امام از نظر معنوی رهبری جهان اسلام را بر عهده داشت و امروز نیز به طور قطع می‌توان عنوان کرد که چهل درصد امنیت داخل کشور در بیرون از مرز‌ها تأمین می‌شود.



وی ادامه داد: اگر حزب الله لبنان مقاومت ۳۳ روزه و حماس مقاومت ۲۲ روزه در برابر اسرائیل نداشت امروز به امنیت ایران آسیب وارد می‌شد.



آیت الله بهاء الدینی با اشاره به بیداری کشورهای اسلامی عنوان کرد: این حرکت نشأت گرفته از قیام و نهضت مردم ایران و رهبری امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بود.



خداوند به ما اجازه عزت فروشی نداده است



وی با بیان اینکه در روایت آمده است کسی که گردنش را زیر بار ذلت بدهد از اهل بیت(ع) نیست افزود: خداوند به ما اجازه داده است که در مال خود تصرف کنیم اما در عزت خود حق تصرف نداریم و به ما اجازه عزت فروشی نداده است.



نماینده ولی فقیه در امور پاکستان اضافه کرد: امروز شیعیان بحرین در برابر ظلم و ستم‌ها ایستاده‌اند و می‌خواهند عزت خود را حفظ کنند که در ‌‌نهایت در این مسیر به پیروزی خواهند رسید.



وی افزود: در مسیر رسیدن به عزت و استقلال باید بها داد که ملت بحرین نیز باید بدانند که بیش از این‌ها باید بهای دستیابی به عزت را پرداخت کنند.



آیت الله بهاء الدینی با بیان اینکه حاکمان برخی از کشورهای منطقه ذلت را برای مردمانشان به ارمغان آورده‌اند افزود: ایران اسلامی در راه رسیدن به عزت و استقلال بهای سنگینی پرداخت کرده است و امروز در جهان در تمامی عرصه حرف برای گفتن دارد.

