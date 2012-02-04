راه اندازی پایگاههای سلامت در مدارس اردبیل/ طرحهایی که اعتبار ندارد

مسعود شعبانی روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای اجرای این طرح در مدارس بزرگ که به چند مدرسه نیز نزدیک باشد اتاقها و محلهایی به منظور حضور دائمی یک پزشک و رسیدگی منظم و سریع به موضوعات پزشکی دانش آموزان در قالب پایگاههای سلامت در نظر گرفته شده است.

وی با تاکید به اهمیت افزایش پروژه های بهداشت و درمان کوکان و دانش آموزان تصریح کرد: در پی اجرای برخی طرحها از جمله طرح فلوراید در نظر داریم پایگاههای دائمی درمان در مدارس به مانند دانشگاهها دایر کنیم.

رئیس گروه آموزش سلامت، دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی استان اجرای این طرح را در ادامه برنامه مدارس مروج سلامت خواند و یادآور شد: در برنامه مدارس مروج سلامت 200 آیتم وجود دارد که یکی از این آیتمها پایگاههای سلامت است.

وی اضافه کرد: پایگاهای سلامت اجرای موفقیت آمیز بسیاری از طرحهای درمانی و بهداشتی مرتبط با دانش آموزان از جمله طرح فلوراید برای مقطع اول ابتدایی را تسریع خواهد بخشید.

سلامت دانش آموزان در کشمکش نرخ گذاری

شعبانی، طرح فلوراید را یکی از طرحهای مهم برای سلامت دندان و دهان دانش آموزان مقطع اول ابتدایی خواند و تصریح کرد: با همکاری بیشتر آموزش و پرورش این طرح می تواند قوت بیشتری بگیرد و هم اکنون نیز سه ماه از اجرای آن می گذرد و تنها نیمی از جمعیت هدف پوشش داده شده است.

وی متذکر شد: در اجرای این طرح پزشک با حضور در مدرسه در ابتدا نحوه مسواک زدن را به دانش آموزان آموزش داده و سپس روکش لاک فلور بر روی دندانهای کودکان قرار می دهد.

طبق اظهارات این مقام مسئول با وجود گذشت سه ماه از اجرای این طرح تعداد دانش آموزانی که از آن بهره مند شده اند قابل توجه نبوده که مدیر کل آموزش و پرورش استان علت آن را پیشنهاد پرداخت حق الزحمه به پزشکان از سوی این نهاد عنوان کرد.

به گفته احمد محمود زاده مدیر کل آموزش و پرورش استان این طرح به مدارس ابلاغ شده و در حال اجرا است، اما میزان حق الزحمه پیشنهادی ما به پزشکان از سوی دانشگاه علم پزشکی قابل قبول نیست، بنابراین اجرای آن با مشکل مواجه شده است.

درمان رایگان بیماریهای دندان دانش آموزان بی بضاعت

رئیس گروه آموزش سلامت، دهان و دندان و مدارس دانشگاه علوم پزشکی استان همچنین از اجرای طرح درمان رایگان بیماریهای دندان دانش آموزان محروم خب داد و افزود: در این طرح دانش آموزان آموزان 6 الی 12 ساله که بضاعت مالی برای هزینه های درمان بیماریهای دندان خود ندارند شناسایی و با تشخیص اولیای مدرسه به صورت رایگان معاینه و درمان می شوند.

وی با اشاره به محدود بودن اعتبارات این طرح عنوان کرد: سال گذشته 200 میلیون ریال و امسال 500 میلیون ریال برای این طرح اعتبار تخصیص یافته است که با توجه به تعداد دانش آموزان مبالغ قابل توجهی نیست.

شعبانی در پاسخ به سئوالی در خصوص نحوه انتخاب دانش آموز گفت: در شناسنامه سلامت دانش آموز که هر سال تکمیل می شود، اطلاعات لازم در بخش مربوط به دهان و دندان تدوین شده که با شناسایی دانش آموز و تایید اولیای مدرسه توسط یک نامه درخواستی از طریق مدرسه به مراکز درمانی ارجاع داده می شود.

وی علت عدم اطلاع رسانی این موضوع را محدود بودن اعتبارات و گسترده بودن گروههای سنی هدف در این طرح عنوان کرد.

این مسئول با اشاره به یکی دیگر از طرحهای رایگان اجرا شده در مدارس با اهدای قرص آهن اشاره کرد و یادآور شد: در این طرح هر هفته یک قرص و در مجموع 16 عدد قرص آهن بین دانش آموزان دختر مقاطع راهنمایی و دبیرستان در سراسر استان توزیع می شود.

شعبانی با بیان اینکه نتایج پیاده سازی این طرحها بررسی نمی شود، افزود: هدف ما درمان نبوده و تا زمانی که مورد حادی اتفاق نیفتد، نیازی به تحقیقات میدانی نیست.