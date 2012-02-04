متخصصان در عمق 728 متری خزر مشغول حفاری نفت و گاز هستند

علی اصولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سازههای دریایی در آبهای عمیق، سازههای خاص با تکنولوژی ‌ویژه هستند، افزود: همچنین راهبری این سازههای دریایی کاملا انحصاری است، حفاری در دریای عمیق نیزاز تکنولوژی خاص و نیروهای انسانی مجرب استفاده می شود.

وی همچنین با بیان اینکه تنها پنج تا شش کشور در دنیا این تکنولوژیها را دارند، اظهارداشت: در سطح کشورهای منطقه خاورمیانه و کشورهای عضو اوپک ایران تنها کشوری که به این دانش دست یافته و این دانش در ایران اسلامی بومی سازی شده است.

مدیرعامل شرکت نفت خزردر پاسخ به این سئوال که گاز حاصل میدان سردار جنگل برای مصرف داخلی است یا برای صادرات به کشورهای دیگر نیز استفاده می ‌شود، گفت: دریای خزر دریای صلح و دوستی است، در سایه این صلح و دوستی و تعاملی که با کشورهای حاشیه خزری خواهیم داشت نسبت به برآوردن نیازهای آنها نیز اقدام خواهد شد البته این مهم نیاز به برنامه ‌ریزی اساسی ونوع نیازدارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه با وجود نوع کشفیات در سایت پشتیبانی - صنعتی نفتی رودسر پالایشگاه گازی و نفتی احداث خواهد شد، تاکید کرد: در عملیات میدان گازی سردار جنگل فقط از دانش بومی و متخصصان داخلی استفاده خواهد شد.

اصولی یادآورشد: شرکت نفت خزر که یکی از ماموریتهای عملیاتی حساس و خطیر صنعت نفت کشور را در دریای خزر برای دستیابی و بهره ‌بردای از منابع هیدروکربوری را عهده ‌دار است، اقدامات زیر بنایی متعددی را در زمینه ‌های مختلف علمی، فنی، پژوهشی، بین المللی و بهره ‌گیری حداکثری از ظرفیت نهادها و سازمانهای ذی ‌مدخل کشور را آغاز و مورد پیگیری قرار داده است.

وی تصریح کرد: این شرکت با توجه به معیارها و استانداردهای بین المللی و دریافت گواهی ‌نامه ‌های جهانی در فرآیند مختلف عملیات اکتشافی خود تمامی ساز و کارهای ایمنی و محیط زیستی را به طور جدی مورد لحاظ قرار داده و در حیطه وظایف عملیاتی خود به شدت، پیشگیری از هر گونه حادثه احتمالی را مورد توجه قرار داده است.