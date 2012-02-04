آمریکا مدعی نامه ملاعمر به اوباما شد/ اسامی تیم مذاکره کننده طالبان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات سابق و کنونی آمریکا در گفتگو با آسوشیتدپرس در توجیه مذاکرات با طالبان ادعا کردند که "ملا محمد عمر" رهبر طالبان سال گذشته در نامه ای به "باراک اوباما" از تمایل خود برای آغاز مذاکرات صلح و پایان دادن به جنگ افغانستان خبر داده است.

مقامات آمریکایی در عین حال ادعا کردند که این نامه فاقد امضا است و در جولای گذشته از طریق یکی از اعضای ارشد طالبان به کاخ سفید ارسال شده است.

دو تن از مقامات آمریکایی که خواستند تا نامشان فاش نشود، ادعا کردند دولت اوباما مستقیما به این نامه پاسخ نداده است اما از آن تاریخ به بعد ارتباط مقامات آمریکایی با نمایندگان مخفی ملا عمر افزایش یافته است.

یک مقام دیگر آمریکایی ادعا کرد که ملاعمر از دولت آمریکا به دلیل نشان ندادن صداقت کافی در مسیر مذاکرات صلح و عدم آزادی اعضای طالبان در زندان گوانتانامو انتقاد کرده است.

انتشار این خبر درست زمانی که دولت اوباما در تلاش برای انجام مذاکرات صلح با طالبان است، می تواند بسیار حائز اهمیت باشد زیرا نشان می دهد اعضای این گروه مایل به انجام مذاکرات در بالاترین سطوح هستند اما این درحالیست که طالبان هنوز درباره این نامه واکنش نشان نداده و آن را تایید نکرده اند.

از سوی دیگر "مولوی قلم الدین" یکی از اعضای سابق طالبان و عضو شورای عالی صلح در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از آغاز مذاکرات اولیه نمایندگان طالبان و مقامات آمریکایی در قطر با هدف پایان دادن به جنگ افغانستان خبر داده است.

مولوی قلم الدین، "سید طیب آغا" منشی سابق ملا محمد عمر رهبر طالبان، "شیر محمد عباس استانکزی" معاون وزارت خارجه حکومت سابق طالبان و "مولوی شهاب الدین دلاور" سفیر سابق طالبان در عربستان را از جمله افرادی معرفی کرده که به قطر سفر کرده اند.