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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۰۵

در فراخوان‌ جذب صورت می گیرد/

امروز آخرین مهلت دانشگاهها برای اعلام نیاز به هیأت علمی

امروز آخرین مهلت دانشگاهها برای اعلام نیاز به هیأت علمی

دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور تا پایان وقت اداری امروز فرصت اعلام نیاز برای جذب هیأت علمی در سامانه جذب وزارت علوم را دارند، همچنین طی زمانی که این وزارتخانه اعلام خواهد کرد متقاضیان جذب می توانند ثبت نام اصلی خود را آغاز کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز آخرین مهلت اعلام نیاز دانشگاهها به منظور جذب هیأت علمی در سامانه مرکز جذب وزارت علوم است.

همچنین آخرین مهلت ثبت نام متقاضیان داوطلب فراخوان سراسری جذب هیأت علمی 30 بهمن ماه اعلام شده است.

تعیین اولویت از نیمه دوم بهمن ماه آغاز می شود که زمان دقیق آن در سایت جذب هیأت علمی وزارت علوم، اطلاع رسانی خواهد شد.

متقاضیان باید مبلغ 178500 ریال به حساب خزانه داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت الکترونیکی واریز کنند که نحوه پرداخت اعلام خواهد شد.

24 ساعت پس از پرداخت این هزینه متقاضیان قادر به تعیین اولویت هستند.

با توجه به اصلاحات صورت گرفته در سایت ضروری است تمام متقاضیان دوباره به این سامانه مراجعه کرده و موارد خواسته شده جدید را وارد کنند.
کد مطلب 1524799

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