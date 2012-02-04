تعیین میزان نرخ سود تسهیلات بانکى متناسب با شرایط اقتصادى

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی گفت: با اجرای طرح افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، برای حمایت از بخش تولید و صنعت نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای حفظ کردیم و بنابراین بخش صنعت با مشکلی مواجه نخواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی برای شرایط فعلی در نظر گرفته شده است و بسته به میزان تورم و شرایط اقتصادی کشور در زمان های دیگر متفاوت خواهد بود.



وی افزود: اگر روند تورم کاهنده باشد، این انگیزه سپرده گذاری مثبت است و اگر تورم روند افزایشی داشته باشد، وضعیت به صورت دیگری خواهد بود. به همین دلیل برای سال 91 بسته سیاستی اعلام نشده است و با توجه به شرایط کشور و میزان تورم موجود و آثار اقتصادی آن تصمیمات لازم برای ادامه این برنامه گرفته خواهد شد.



بهمنی در ادامه اظهار داشت: برای حمایت از بخش تولید و صنعت نیز نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای را حفظ کردیم و بنابراین بخش صنعت با مشکلی مواجه نخواهد شد. نرخ سود تسهیلات مسکن مهر را نیز مانند سال گذشته 11 درصد حفظ کردیم.



رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: نرخ سود عقود مبادله ای نیز برای دوره بازپرداخت کمتر از دو سال 12 درصد و برای دوره بازپرداخت بالای دو سال 15 درصد خواهد بود. براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وی افزود: البته نرخ سود عقود مشارکتی را بروی 21 درصد آوردیم. حالا اگر کسی بازرگان است و سودی هم می برد، به طور طبیعی اشکال ندارد، 21 درصد بدهد.

