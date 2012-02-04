دمای هوای گلستان به 15 درجه زیر صفر رسید

به گزارش خبرگار مهر، بر اساس اعلام این اداره کل، براساس آخرین اخطاریه همچنین در پی افزایش ابر، کاهش دما، خطر وجود سیلاب و طغیان رودخانه ها دور از انتظار نیست.

از سوی دیگر براساس آخرین نقشه های پیش یابی نفوذ سامانه سرد بارشی از امروز در سطح استان باعث افزایش ابر، گاهی وزش باد نسبتا شدید، طوفانی شدن دریا، بارش برف و باران، مه آلود شدن هوا و کاهش تدریجی دما در استان می شود و این وضعیت جوی تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.

همچنین آبگرفتگی برخی معابر و اختلال در تردد در جاده های کوهستانی استان دور از انتظار نیست.

اداره کل مدیریت بحران استان گلستان نیز از آمادگی تمام دستگاههای عضو ستاد بحران استان خبر داد و از مردم خواست تا به آخرین اطلاعیه ها و اخبار اعلامی از سوی این مدیریت توجه داشته باشند.