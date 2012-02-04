به گزارش خبرنگار مهر، تالار حافظ بنیاد فرهنگی و هنری رودکی که به عنوان اولین سالن متحرک تئاتر ایران ساخته و راهاندازی شد، جدیدترین سالن نمایشی ایران است که در فضای پارکینگ تالار وحدت واقع شده است. این سالن نمایشی که حدود دو ماه است فعالیت خود را آغاز کرده، آکوستیک نیست.
این در حالی است که این سالن تئاتر میزبان آثار سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر است. جمعه 14 بهمنماه وقتی مخاطبان در تالار حافظ به تماشای نمایش "افق در آوای پرندگان زرد" از کرمان نشسته بودند، علاوه بر صدای بازیگران و موسیقی نمایش از صدای بوق ماشینها و صداهای اطراف نیز بیبهره نبودند.
پیش از این نیز نمایشهایی که در این سالن تئاتری به صحنه رفتند با این معضل رو به رو بودند. پیش از این قرار بود روند آکوستیک شدن تالار حافظ همزمان با اجراهای نمایشی طی شود، اما هنوز اتفاقی در این خصوص رخ نداده است. مشخص نیست هزینههای میلیونی صرف شده بابت این سالن نمایش قرار است به نوعی بینتیجه بماند یا نه.
یکی از مهمترین ویژگیهای یک سالن نمایشی این است که از امکانات مناسب آکوستیکی برخوردار باشد تا به لحاظ نور و صدا برای اجرای آثار نمایشی فضایی مناسب را فراهم کند. متأسفانه طی سالهای گذشته و با وجود انجام بازسازی در مجموعه تئاتر شهر، سالنهای این مجموعه به لحاظ صدا آکوستیک نیستند و میتوان در یک سالن، صداهای اطراف یا سالنهای دیگر را هم شنید.
گویا این معضل باید در سالنهای تازه تأسیس نیز وجود داشته باشد. البته تماشاخانه ایرانشهر از این معضل بیبهره است و به لحاظ آکوستیک صدا، سالنهای شماره یک و استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر آکوستیک هستند. اما تالار حافظ همچنان با این معضل و مشکل اساسی دست و پنجه نرم میکند و مشخص نیست که مدیران و مسئولان مربوطه چه تمهیدی برای رفع این معضل در نظر گرفتهاند.
نباید این واقعیت را نادیده گرفت که تنها ساخت یک سالن مهم نیست، زیرا اگر قرار باشد یک سالن تنها سایبانی برای گروه نمایشی و مخاطبان باشد، میتوان با احداث خیمهای در فضای باز همین سایبان را ایجاد کرد.
تالار حافظ که با هزینههای میلیونی به عنوان تازهترین سالن تئاتری ایران راهاندازی شده و چندی است فعالیت خود را آغاز کرده، از امکانات آکوستیک محروم است و در ایام جشنواره آثاری نیز که در این سالن به صحنه میروند از صداهای بیرون سالن نیز بیبهره نیستند.
به گزارش خبرنگار مهر، تالار حافظ بنیاد فرهنگی و هنری رودکی که به عنوان اولین سالن متحرک تئاتر ایران ساخته و راهاندازی شد، جدیدترین سالن نمایشی ایران است که در فضای پارکینگ تالار وحدت واقع شده است. این سالن نمایشی که حدود دو ماه است فعالیت خود را آغاز کرده، آکوستیک نیست.
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