فروش اوراق مشارکت فروخته نشده با نرخ سود 20 درصدی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اصغر میرمحمد صادقی امروز در نشستی خبری در بانک مرکزی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد میزان اوراق مشارکت فروخته شده در سال جاری گفت: براساس برنامه پنجم توسعه، امسال باید 360 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت فروخته می‌شد، این در حالی است که تنها 13 هزار و 700 میلیارد ریال درخواست برای انتشار اوراق مشارکت به بانک مرکزی در سال جاری ارایه شده و بیش از این درخواستی روی میز بانک مرکزی نبوده است.

وی با بیان اینکه از این میزان 3 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت فروخته شد، افزود: این رقم تنها 25 درصد عملکرد بود. بر این اساس، فروش اوراق مشارکت قبل از اجرای بسته سیاستی- نظارتی فعلی، پایین‌ترین عملکرد را در 17 سال گذشته داشته است.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اخیراً برخی مقامات وزارت نفت در برخی جلسات خصوصی اعلام کرده بودند که برخی از اوراق مشارکت پارس جنوبی گنجایش نرخ سود 40 درصد را نیز دارد، آیا بانک مرکزی قصد دارد نرخ سود برخی اوراق را به صورت متغیر تعیین کند؟ گفت: بانک مرکزی نرخ جذابی را به صورت قطعی برای اوراق مشارکت در نظر گرفته است، البته سودی که عنوان می‌شود به صورت علی الحساب است. در حال حاضر بانک مرکزی یک اولویت مساوی برای تمام طرح‌های دولتی گذاشته و پرداخت این سودی که در نظر گرفته، قطعی است.

وی ادامه داد: در کنار این بورس بازار ثانویه‌ای وجود دارد و این اوراق می‌تواند در این بازارها با قیمت اسمی بالاتری به فروش برسد.

میرمحمد صادقی با بیان اینکه پس از ابلاغ بسته سیاستی- نظارتی جدید بانک مرکزی تغییراتی در بازار پول در مورد ابزارها و گواهی سپرده ایجاد شده است، افزود: شورای پول و اعتبار مجوز افزایش نرخ ابزارها را به بانک مرکزی داده و بانک مرکزی براساس مجوز برنامه ریزی‌هایی را برای انتشار اوراق تا پایان سال برای جمع‌آوری نقدینگی از بازار انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه پیش از ابلاغ بسته جدید بانک مرکزی استقبال از نرخ سود اوراق مشارکت شده مناسب نبوده است، افزود: اما با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته طی هفته گذشته اولین اوراق سپرده با نرخ 20 درصد منتشر شد که مورد استقبال قرار گرفت به طوری که منتشر کنندگان اوراق درخواست کردند عرضه گواهی دو برابر شود.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اعلام اینکه بانک مرکزی 4 ابراز جدید برای تامین مالی یعنی گواهی سپرده خاص، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق مشارکت ارزی را تا پایان سال منتشر خواهد کرد، گفت: گواهی سپرده خاص برای بخش‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی با نرخی بالاتر از نرخ گواهی سپرده عام منتشر خواهد شد و دلیل این کار ایجاد هزینه فرصت و سودآوری مناسب برای طرح‌ها است.

به گفته وی، در 1.5 ماه باقیمانده از سال و همچنین سال آینده این گواهی سپرده برای تولیدکنندگانی که بخواهند منابع مالی تامین کنند، با نرخ بالاتر از 20 درصد توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود و البته نرخ بازدهی آنها بستگی به طرح‌ها نیز دارد به طوری که می‌تواند تا دو - سه درصد بالاتر نیز در نظر گرفته شود.

میرمحمد صادقی در مورد انتشار اوراق مشارکت گفت: انتشار اوراق مشارکت، جمع‌آوری نقدینگی و در نهایت تزریق آن به طرح‌ها باعث کاهش تورم، ایجاد اشتغالزایی و فضای رونق و کسب و کار خواهد شد.

به گفته وی، گرچه نرخ سود اوراق مشارکت 20 درصد است ولی نرخ سود موثر اوراق 1 تا 1.5 درصد بیشتر است، زیرا به صور ماهانه یا سه ماه یکبار نرخ سود این اوراق پرداخت می‌شود؛ بنابراین می‌تواند بیش از رقمی باشد که در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در مورد انتشار ابزار اوراق صکوک گفت: برنامه ریزی‌ها و دستورالعمل مربوط به انتشار اوراق صکوک آماده و در کمیسیون اعتباری به تصویب رسیده است؛ بنابراین منتظر هستیم که با ارایه پیشنهاد آن به شورای پول و اعتبار و برای بررسی در جلسه آتی این شورا این اوراق منتشر شود بر این اساس انتشار اوراق صکوک بخش‌های دولتی و شهرداری‌ها آغاز خواهد شد.

اوراق مشارکت ارزی

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در مورد انتشار اوراق مشارکت ارزی عنوان کرد‌:‌ در صورتی که دستگاه‌های دولتی مجوز داشته باشد و در صورت اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح بانک مرکزی آمادگی انتشار اوراق مشارکت ارزی را دارد.

وی گفت: در سه بخش وزارتخانه‌ها، شهرداریها و بانک‌ها در هفته جاری انتشار اوراق مشارکت کلید خواهد خورد . بر این اساس، تا پایان سال 111 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و 63 هزار میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده عام منتشر می‌شود؛ بدین ترتیب تا پایان سال جمعاً 175 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و گواهی سپرده آن بدون اوراق صکوک و اوراق مشارکت ارزی منتشر خواهیم کرد.

میرمحمد صادقی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی پیشنهادی دارد که بر اساس آن، تمامی اوراق مشارکت سنوات گذشته با موافقت دولت و ناشرین با نرخ 20 درصد منتشر شود.

وی گفت: تصویب و موافقت هیئت دولت با پیشنهاد بانک مرکزی که به موافقت رئیس کل این بانک نیز رسیده است ،دیگر اوراقی روی کانتر بانک‌ها باقی نخواهد ماند.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی خاطرنشان کرد: سال گذشته از طریق سه بانک اوراق مشارکت ارزی منتشر و به میزان 300 میلیون یورو با نرخ سود 8 درصد منتشر شد که براساس آن، سه بانک هر یک مبلغ 100 میلیون یورو اوراق مشارکت ارزی منتشر کردند.

وی افزود: باید اجازه انتشار اوراق مشارکت ارزی از مراجع ذیصلاح مثل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی اخذ شود؛ به ویژه اینکه در مورد نرخ سود این اوراق باید تصمیم گیری‌های لازم صورت گیرد.

میرمحمد صادقی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با وجود اینکه بانک مرکزی نرخ سود اوراق مشارکت را افزایش داده است، هنوز هم جذابیت در بازارهای ارز و سکه وجود دارد؟ گفت: بازارهای ارز و سکه بازارهای پرریسکی هستند و هم اکنون وضعیت آنها در حال رکود و کاهش قیمت قرار گرفته است. بنابراین، این بازارها برای سرمایه گذاری بسیار خطرناک هستند.

وی افزود: بسیاری از افراد پس از اعلام بسته جدید بانک مرکزی با انتشار اوراق مشارکت جدید با نرخ‌های جذاب به سمت بازار خرید اوراق مشارکت روی آورده‌اند و پیش‌بینی می‌شود با توجه به استقبال از خرید این اوراق در این زمینه بانک مرکزی موفق شود و بتواند تا پایان سال نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند.