شجونی: جامعه روحانیت و جامعه مدرسین برای مردم حجت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام جعفر شجونی از مبارزین قبل از انقلاب و از فعالان سیاسی اصولگرا شناخته می شود که هم اکنون عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، حزب موتلفه اسلامی و جامعه وعاظ تهران است. وی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان به وحدت نیروهای اصولگرا اشاره کرد و در خصوص انتتشار لیست های متعدد در جریان اصولگرا گفت: شاید اصولگرایان به وحدت برسند و با یک لیست واحد در انتخابات شرکت کنند. متن گفتگوی جعفر شجونی با پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان به شرح زیر است:

* به چه دلیل این بار نامزد انتخابات مجلس نهم نشدید؟

از نظر سنی کسی که بالای 75 سال داشته باشد، نمی تواند در انتخابات مجلس نام نویسی کند. بنابراین بنده اصلا نمی توانستم در انتخابات ثبت نام کنم البته فقط در دوره اول نماینده بودم و در دوره سوم نیز از حوزه انتخابیه تهران نامزد مجلس شدم اما رأی نیاوردم.

* آیا تمایلی برای شرکت در ادوار گذشته مجلس داشتید؟

هیچ تمایلی برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس نداشتم.

* شما از همراهان شهید نواب صفوی بودید از شخصیت نواب صفوی آن بزرگمرد و درسهایی که به ما برای امرز می دهد بفرمایید

نواب مردی بود که با گفتن و نوشتن ما نمی شود وی را شناخت. مردی شجاع، مبارز و رشید بود، حقیقتا انسان والایی بود، در کارهای خیر دخالت می کرد ولی وضع مالی پریشانی داشت، اما از نظر عزت نفس و مبارزه شیردل، فداکار و مخلص اسلام بود، شدیدا با بدعت مخالفت می کرد و معتقد بود که باید با بدعت رضاخان مبارزه کرد.

نواب تمام تلاش خود را به کار بست تا در سال هایی که مبارزه علیه اسرائیل شروع شده بود، عده ای را برای اعزام به فلسطین نام نویسی کند، همچنین با برخی از سران کشورهای عربی از جمله مصر و اردن دیدار و گفتگو کرده بود. در دیداری با پادشاه اردن به وی گفته بود انگلیسی ها شما را احاطه کرده اند، می خواهند به جامعه اسلامی خیانت می کنند، اما فایده ای نداشت.تا اینکه مبارزه امام خمینی(ره)آغاز و سرانجام به پیروزی رسید. باید از او آموخت که در همراهی ولایت و انسجام نیروهای انقلاب در جهت مبارزه با استکبار جهانی حرکت کنیم.

* انتشار بولتن هایی که علیه آیت الله مهدوی کنی و جبهه متحد منتشر شده است را چگونه ارزیابی می کنید؟

اگر سلیقه ها متفاوت باشد، هیچ ایرادی ندارد، اما عده ای با این بولتن سازی ها خواستند با انتساب خود، جبهه پایداری را خراب کنند. بولتن سازی علیه آیت‌الله مهدوی کنی تنها دشمن را شاد می‌کند. کسانی که به هر دلیل در انشار بولتن های غیراخلاقی علیه چهره‌های نظام سهیم باشند در جهت همسویی با دشمن حرکت کرده اند.

حضرات آیات مهدوی کنی و محمد یزدی امتحان خود را به خوبی پس داده اند، از آب پاک ترهستند و هر جریان و گروهی که بخواهد آنها را تخریب کند، در اصل همسویی خود با دشمن را به اثبات رسانده است، چرا که دشمنان نظام همین را می خواهند. دشمن می خواهد روحانیت در مقابل هم قرار گیرد، در صورتی که بزرگان نظام نظر دیگری دارند و بر وحدت روحانیت تاکید می کنند، چرا باید در راهی قدم برداشت که دشمن می خواهد؟ بولتن سازی ها با هرعنوان به ضرر نیروهای انقلاب تمام می شود. آیت الله مهدوی کنی از همان ابتدا از سایر گروه های اصولگرا برای حضور در جبهه متحد اصولگرایان دعوت کرد، لذا نباید در آستانه انتخابات بین جریان های اصولگرا انشعاب و اختلاف ایجاد شود، تشکل ها می توانند در انتخابات با یکدیگر رقابت کنند اما نباید رقابت را با بولتن سازی ها و تخریب چهره های شاخص نظام و بزرگان اصولگرا گره بزنند، ضمن انکه رهبر معظم انقلاب نیز هیچگاه این بداخلاقی های انتخاباتی را نمی پسندند. نمی توان تخریب چهره های شاخصی همچون آیت الله مهدوی کنی و مصباح یزدی را توجیه کرد، این بزرگان از دلسوزان انقلاب شناخته می شوند.

* رقابت بین اصولگرایان و ارایه فهرستهای متفاوت چه نتایج منفی به بارمی آورد؟

امیدوارم اصولگرایان در این دوره از انتخابات به لیست واحد برسند. البته هنوز معلوم نیست که اصولگرایان لیست های متعدد بدهند، شاید با لیست واحد در انتخابات شرکت کنند.

عده ای براین باورند که اگر لیست جداگانه ارائه شود چه ها می شود. بگذارید به جلو برویم تا همه چیز مشخص شود. باز تکرار می کنم شاید اصولگرایان به فهرست واحد ویکپارچه برسند.

* آیا جریان انحرافی در انتخابات شرکت کرده اند؟

تا آنجا که در جریانم جریان انحرافی بیشتر در شهرستان ها متمرکز شده اند و در تهران مردم فریب آنها را نمی خورند، ضمن آنکه آنها با چراغ روشن آمده اند، ممکن است افرادی بعد از انتخابات نقاب خود را بردارند و چهره واقعی خود را نشان دهند.

وی در پاسخ به ارزیابی‌اش از فعالیت و تحرکات انتخاباتی‌ در کشور تأکید کرد: برخی مواقع دشمنان نظام و مردم شناخته شده و مشخص هستند ولی در بعضی شرایط نیز افرادی با نقاب وارد صحنه می‌شوند تا از این طریق به اهداف و منافع خود دست یابند. جریان انحرافی اکنون اینگونه به صحنه آمده است.

البته من نگران تحرکات و فعالیت آنها نیستم زیرا با داشتن رهبری شایسته و بصیر که خود فرموده‌اند، هرگز اجازه شکل‌گیری انحراف و ظهور و بروز آن در کشور را نمی‌دهند، این جریان و موارد مشابه آن نمی‌توانند کاری از پیش ببرند.

رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با بصیرت و تیزبینی‌ خودشان همواره نظام را از انحرافات و انواع توطئه‌ها نجات داده‌اند که تبعیت مردم از ولی فقیه نیز در این میان نقش اثرگذاری در ماندگاری انقلاب داشته و دارد.

* درباره حضور جریان فتنه چه نظری دارید؟

جریان فتنه هم در همین مسیر قرار گرفته است. تا انجایی که می دانم چهره های شاخص این جریان هم ثبت نام نکرده اند اگر هم ثبت نام کرده اند حتما در فهرست رد صلاحیت شدگان قرار دارند.

* رهبر معظم انقلاب در مورد انتخاب نامزد، خطاب به مردم فرمودند: افرادى که می توانند انسان را خاطر جمع کنند، بین انسان و خدا حجت براى انسان درست کنند، انسان به اینها اطمینان کند؛ آنجائى که خودش میتواند تحقیق کند، تحقیق کند. این افراد و گروههای که حجت آور هستند چه کسانی هستند.

برای مردم جامعه روحانیت و جامعه مدرسین حجت هستند. الان جبهه متحد اصولگرایان وظیفه تعیین لیست واحد را برعهده گرفته است و باید این جبهه لیست نامزدهای اصلح را به مردم معرفی کند.

جامعتین از تشکل های با سابقه و خوشنام در انقلاب اسلامی هستند و هیچگاه به دنبال حزب و پول نرفته اند و اگر اصولگرایان به لیست انتخاباتی برسند آنها این لیست را سبک و سنگین می کنند و پس از تأیید آن را منتشر می کنند.

در مورد هر کدام از کلمات زیر پاسخ یک کلمه ای بدهید.

نواب صفوی: مردی رشید، بزرگ و شهید اسلام

آیت الله مهدوی کنی: عالمی وارسته

حدادعادل: شخصیت علمی و مورد اعتماد

جامعه روحانیت مبارز: شخصیت های امتحان داده و مورد اعتماد نظام

جامعه وعاظ ولایی: مردود در مردود

وحدت شکنان: منافق

سید احمد خاتمی: چهره ای انقلابی و امام جمعه موقت تهران

جبهه متحد اصولگرایان: اصولگرایان مورد اعتماد

