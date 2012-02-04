13 پروژه در شهربابک کلنگ زنی شد

حمید افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کلنگ زنی 13 پروژه به مبلغ هشت میلیارد و 500 میلیون تومان به مناسبت گرامیداشت دهه فجر اظهار داشت: در همین راستا 9 طرح با 11 میلیارد و 800 میلیون تومان اعتبار در سومین روز از دهه فجر در شهربابک بهره برداری و یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.

افضلی از افتتاح 70 طرح با اعتبار بیش از 100 میلیارد تومان طی دهه فجر سال جاری در این شهرستان خبر داد و گفت: در بخش صنعت نیز عملیات اجرایی کارخانه تولید رنگ صنعتی، کارخانه تولید پلاستیک و کارخانه تولید کارتن و مقوا در شهربابک آغاز شد.

این مسئول همچنین از بهره برداری از سردخانه هزار تنی شهربابک خبر داد و افزود: عملیات اجرایی طرح های ساختمان شهرداری، مجتمع تجاری اداری شهربابک، ساختمان آتش نشانی شهرداری جوزم و زیرسازی معابر این شهر نیز آغاز شده است.

وی با بیان اینکه قطعه دوم محور دهج -خبر به طول 15 کیلومتر با دو میلیارد تومان اعتبار نیز به بهره برداری رسیده است، گفت: دهه فجر سال جاری برکات زیادی را در زمینه افتتاح طرح‌ها به همراه خواهد داشت.

