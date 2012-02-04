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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۰۹

13 پروژه در شهربابک کلنگ زنی شد

13 پروژه در شهربابک کلنگ زنی شد

کرمان - خبرگزاری مهر: فرماندار شهربابک از کلنگ زنی 13 پروژه طی ایام دهه فجر در این شهرستان خبر داد.

حمید افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کلنگ زنی 13 پروژه به مبلغ هشت میلیارد و 500 میلیون تومان به مناسبت گرامیداشت دهه فجر اظهار داشت: در همین راستا 9 طرح با 11 میلیارد و 800 میلیون تومان اعتبار در سومین روز از دهه فجر در شهربابک بهره برداری و یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.

افضلی از افتتاح 70 طرح با اعتبار بیش از 100 میلیارد تومان طی دهه فجر سال جاری در این شهرستان خبر داد و گفت: در بخش صنعت نیز عملیات اجرایی کارخانه تولید رنگ صنعتی، کارخانه تولید پلاستیک و کارخانه تولید کارتن و مقوا در شهربابک آغاز شد.

این مسئول همچنین از بهره برداری از سردخانه هزار تنی شهربابک خبر داد و افزود: عملیات اجرایی طرح های ساختمان شهرداری، مجتمع تجاری اداری شهربابک، ساختمان آتش نشانی شهرداری جوزم و زیرسازی معابر این شهر نیز آغاز شده است.

وی با بیان اینکه قطعه دوم محور دهج -خبر به طول 15 کیلومتر با دو میلیارد تومان اعتبار نیز به بهره برداری رسیده است، گفت: دهه فجر سال جاری برکات زیادی را در زمینه افتتاح طرح‌ها به همراه خواهد داشت.
 

کد مطلب 1524812

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