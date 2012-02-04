دریافت پیامک اخبار خبرگزاری مهر روی خطوط همراه اول

به گزارش مهر سامانه دریافت پیامکی اخبار خبرگزاری مهر هم زمان با فرارسیدن دهه فجر برای خطوط همراه اول راه اندازی شد.



با فعال کردن سامانه دریافت پیامکی اخبار خبرگزاری مهر، مشترکین همراه اول از این پس می توانند سرخط اهم اخبار این خبرگزاری و سایر رسانه ها را ازطریق تلفن همراه خود دریافت کنند.

نحوه دریافت



برای دریافت سرخط اخبار خبرگزاری مهر به صورت پیامکی، مشترکین همراه اول می توانندعبارت mehr را به شماره 7020 ارسال کرده و مشترک اخبار این خبرگزاری به روی تلفن همراه خود شوند.

هزینه ها

هزینه دریافت هر بسته خبری 500 ریال است که شامل 300 کاراکتر می باشد(5 پیامک). مشترکین جهت لغو عضویت از سرویس اخبار باید عبارت off mehr را به 7020 ارسال کنند.

دریافت برای ایرانسل



همچنین مانند گذشته برای دریافت سرخط اخبار خبرگزاری مهر به صورت پیامکی، مشترکین ایرانسل می توانندعبارت ozv mehr را به شماره 8282 ارسال کرده و مشترک اخبار این خبرگزاری به روی تلفن همراه خود شوند.



هزینه دریافت هر بسته خبری 350 ریال است و مشترکین جهت لغو عضویت از سرویس سرخط اخبار باید عبارت laghv mehr را به شماره 8282 ارسال کنند.



گفتنی است امکان دریافت اخباردر حوزه های اختصاصی نیز به زودی انجام خواهد شد.