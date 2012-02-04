راه اندازی سرویس پیش پرداخت هزینه تلفن ثابت و اینترنت پرسرعت در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، این سرویس برای حل مشکل مشترکان تلفن ثابت و اینترنت پرسرعت مخابرات استان تهران که به دلایلی همچون مسافرت های چندماهه امکان پرداخت به موقع کارکرد تلفن ثابت خود را ندارند فراهم شده تا بتوانند به دلخواه نسبت به پیش پرداخت (prepaid) مبالغی بیشتر از 100 هزار ریال اقدام کنند.



با راه اندازی روش پیش پرداخت (prepaid) از این پس متقاضیان اینترنت پرسرعت نیز که تلفن ثابت به نام خودشان نباشد هم نیازی به ارائه اجاره نامه ندارند و می توانند با مراجعه به مرکز مخابرات مربوطه و انجام مراحل ثبت نام با استفاده از این روش نسبت به خرید یک پورت اینترنت پرسرعت اقدام کنند.



در این راستا مشترکان باید برای خرید یک پورت اینترنت پرسرعت حداقل نسبت به پیش پرداخت 200 هزار ریال برای سرعت 128 کیلوبایت، 250 هزار ریال برای سرعت 256 کیلوبایت و 400 هزار ریال برای سرعت 512 کیلوبایت اقدام کنند و مراکز مخابراتی نیز موظف هستند با رعایت ضوابط قانونی قبلی بدون نیاز به اجاره نامه اقدام به برقراری سرویس برای متقاضیان کنند.

به گزارش مهر، درصورت پرداخت قبوض ماهیانه کارکرد تلفن ثابت و یا اینترنت پرسرعت مبلغ پیش پرداخت واریز شده در قبض مشترک باقی مانده و ارتباط مشترک به صورت مستمر برقرار خواهد بود.



سامانه 2828 مرکز فروش، دایری و پشتیبانی اینترنت پرسرعت نیز بصورت 24 ساعته در 7روز هفته آماده ارائه خدمات به متقاضیان است و متقاضیان می توانند پس از تماس با شماره 2828 بدون هیچگونه مراجعه حضوری نسبت به خرید و رفع خرابی اینترنت پرسرعت اقدام کنند.

درخواست مشترکان پس از تماس در سیستم ثبت شده و کارشناسان در اسرع وقت به صورت مکانیزه درخواست را پیگیری می کنند.