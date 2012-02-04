کشاورزی هرمزگان حمایت می شود/ افزایش اعتبارات بخش کشاورزی

عبدالرحیم سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر از عملکرد سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در بحث اجرای سیستمهای آبیاری نوین در استان اظهار رضایت کرد و گفت: هرمزگان در این زمینه توانست امسال رتبه اول را در بین سایر استانها به خود اختصاص دهد.

وی تلاش مدیران و مسئولان استان را ستود و تصریح کرد: وزارتخانه در این بخش، سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان را حمایت اعتباری خواهد کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به حمایتهای مسوولان نظام در راستای استفاده بهینه از منابع آب و خاک، گفت: این حمایتها سبب افزایش دو برابری اعتبارات برای اجرای پروژه های آب وخاک بخش کشاورزی شده است.

سجادی گفت: با فراهم کردن زیرساختها و زیربناهای لازم در بخش کشاورزی زمینه برای سرمایه گذاری نیز فراهم شده به طوریکه امسال هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار به این بخش اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: از این میزان اعتبار اختصاص داده شده 20 درصد باقی مانده که تا پایان سال به استانها تخصیص داده می شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعتباراختصاص داده شده به بخش زیربنایی کشاورزی سال گذشته را 600 میلیارد تومان ذکر کرد.

وی با اشاره به آغاز حرکت جهادی در سراسر کشور بیان داشت: یک میلیون و 100 هزار هکتار از زمینهای باغی و زراعی کشور به روش های نوین آبیاری تحت فشار تجهیز شده است.

وی اظهار داشت: امسال برای آبیاری 250 هزار هکتار اراضی کشاورزی کشور به شیوه آبیاری تحت فشار هدفگذاری شده که تاکنون 200 هزار هکتار در دست اجرا است که از این میزان100 هزار هکتار آن در دهه فجر به بهره برداری می رسد.