به گزارش خبرگزاري "مهر"، حضرت آيت الله خامنه اي ملت افغانستان را ملتي بشدت پايبند دين اسلام، استقلال طلب، ضد بيگانه و برخوردار از استعدادهاي فراوان دانستند و افزودند: امريكاييها به علت ناتواني در درك فرهنگ عميق ملت افغانستان فكر مي كنند در اين كشور جاي پايي پيدا كرده اند اما بدون شك ملت افغانستان سرانجام هويت ملي و عزت شايسته خويش را بدست خواهد آورد و بر سرنوشت خود كاملا حاكم خواهد شد.

رهبر معظم انقلاب با اشاره به تلاشهاي بيگانگان براي ايجاد اختلاف ميان ايران و افغانستان خاطرنشان كردند: بايد در همه زمينه ها از جمله زمينه هاي مرزي مراقبت كرد تا طرحهاي تفرقه انگيز دشمنان ايران و افغانستان به سرانجامي نرسد.

حضرت آيت الله خامنه اي با تجليل از مجاهدتهاي ملت و مجاهدان افغان خاطرنشان كردند: بايد قدر مجاهدين را دانست و از آنان در حركت براي بازسازي و پيشرفت افغانستان استفاده كرد.

ايشان با ابراز خرسندي از تصميم دولت افغانستان براي مبارزه جدي با توليد مواد مخدر و حل مساله آب هيرمند افزودند: وجود افغانستاني آباد، امن و با ثبات به نفع همه كشورهاي منطقه است و دولت و ديگر مسوولان ايراني ضمن ادامه كمك به حركت ملت افغانستان براي دستيابي به پيشرفت و ثبات كامل، گسترش همه جانبه مناسبات با اين كشور را بطور جيد پيگيري مي كند.

در اين ديدار كه آقاي خاتمي رييس جمهور نيز حضور داشت آقاي حامد كرزاي با ابراز خرسندي فراوان از ديدار با رهبر معظم انقلاب گفت: كمكهاي صميمانه جمهوري اسلامي و ملت ايران، در حافظه تاريخي ملت افغانستان جاودان شده است و ما هميشه قدردان اين كمكها خواهيم بود.

رييس جمهور افغانستان با اشاره به حضور مردم اين كشور در روند بازسازي - تدوين قانون اساسي و انتخابات رياست جمهوري گفت: با تكيه بر حضور مردم و كمكهاي جامعه بين المللي به ويژه جمهوري اسلامي ايران، آينده نوين افغانستان را رقم خواهيم زد.

كرزاي با اشاره به اعتقاد دولت افغانستان درباره حق طبيعي ايران در استفاده از آب هيرمند و اقداماتي كه در اين زمينه صورت گرفته است افزود: مردم افغانستان به علت اميدواري به آينده از تصميم جدي دولت براي مبارزه با كشت خشخاش و توليد مواد مخدر استقبال كرده اند.