پل بصیرت سریع ترین پروژه در تاریخ عمران کرج/ افتتاح 4 ماه روز زودتر

سید علی آقا زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطالب اظهار داشت: پروژه سه راه انبار نفت سریع ترین پروژه در تاریخ عمرانی شهر کرج بوده است .

وی افزود: اجرای این پروژه از اوایل فروردین سال 90 آغاز شد و در این هفته با حضور یکی از وزرا افتتاح و رسما مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

شهردار کرج با بیان اینکه این پل از پیشرفت قابل توجهی برخوردار بوده است، اظهار داشت: در چهار ماه اخیر 65 درصد پروژه تقاطع انبار نفت پپیشرفت فیزیکی داشته است.

آقازاده ادامه داد:هم اکنون تابلوی روز شمار این پروژه عدد 122 را نشان می دهد و در این هفته توسط یکی از وزاری هیئت دولت، چهار ماه زودتر از تاریخ روزشمار مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی در پایان از مردم که در طول این مدت مشکلات فراوانی را متحمل شده بودند به جهت صبر و بردباری آنها تشکر کرد.