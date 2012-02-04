به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، در پیامی 15 دقیقه ای که توسط گروه هکرهای ناشناس بر روی اینترنت منتشر شده، گفتگوی تلفنی میان مقامات پلیس آمریکا و انگلیس شنود شده است.

نکته جالب درباره این گفتگوی تلفنی آن است که مذاکرات دو طرف به تحقیقات بین المللی در حوزه جرایم سایبری اختصاص داشته است.

در همین رابطه اف بی آی و اسکاتلندیارد تائید کرده اند که این گفتگوی تلفنی از سوی هکرها شنود شده و تشریک مساعی طرفین درباره جرایم سایبری شناخته شده در جهان از جمله درباره دو هکر، از سوی این گروه کنجکاو مورد شنود واقع شده است.

در پی این اقدام هکرها، آمریکا امکان دسترسی به این گونه تماس ها را قطع کرده و برای دوره ای تماس بین نهادهای مختلف این کشور با کشورهای دیگر تحت تدابیر شدید امنیتی امکان پذیر می شود.

گروه هکرهای ناشناس در هفته گذشته نیز اقدام به هک کردن تعدادی از سایت های نهادهای مهم رژیم صهیونیستی و چند روزنامه چاپ سرزمین های اشغالی از جمله هاآرتض کرده بودند.