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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۱۴

جلال پور در گفتگو با مهر:

اقتصاد ایران نیاز جدی به تدوین مدل توسعه ملی دارد

اقتصاد ایران نیاز جدی به تدوین مدل توسعه ملی دارد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان کرمان با اشاره به التهابات اخیر در بازار ارز گفت: برای گذر از شرایط اقتصادی کنونی باید مدل توسعه ملی را در کشور تدوین کنیم.

محسن جلالپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این روزها بحث نرخ ارز و شرایط روزهای گذشته و التهابات بازار دغدغه بسیاری از صاحبنظران، اقتصاد دانان و مسئولین است.

وی با بیان اینکه این مسئله پیچیده و البته بسیار تاثیرگذار در اقتصاد کشور است، افزود: در یک دوره 20 روزه یک جهش ناگهانی بیش از 50 درصدی در قیمت ارز به وجود آمد.

جلالپور ادامه داد: به تبع این جهش، طلا و سکه به همین میزان و حتی شاید بیش از آن با افزایش قیمت روبرو شد.

نایب رئیس اتاق ایران افزود: در شرایطی که این دو مقوله در بحث اقتصاد کشور بسیار تاثیرگذار است بقیه کالاها نیز روندی مشابه را شروع کرده و شرایط ویژه ای برای احتکار خانگی و حتی انتقال سرمایه رخ داد.

وی با بیان اینکه این مسئله ریشه ای بوده و رفع آن جزء وظایف همه دست اندرکاران است اظهار داشت: اتاق ایران با بررسی های خود، برای گذر از این وضعیت راهکارهایی ارائه کرده است.

جلالپور گفت: اولین مطلب که شاید بالادست ترین لایه ایجاد چنین فضایی باشد نبود مدل توسعه ملی در کشور است.

وی تصریح کرد: ما در کشور در 30 سال اخیر گامهایی برای برنامه ریزی و ارائه برنامه های چهار و پنج ساله و سند چشم انداز داشته ایم اماهنوز الگوی اسلامی– ایرانی برای مسایل اقتصادی تدوین نکرده ایم.

وی تاکید کرد: برای پیشگیری از وقوع چنین جهشهایی باید مدل توسعه اقتصاد را در کشور تدوین و بر اساس آن جلو رویم تا اگر جایی نیاز به شرایط ویژه داریم با تکیه بر آن مدل بتوانیم راه حلی مناسب ارایه دهیم.


 
کد مطلب 1524833

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