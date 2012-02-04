آغاز عملیات اجرایی شبکه آبیاری 1000 هکتار از اراضی سد حسنلو

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری صبح شنبه در آیین افتتاح طرحهای کشاورزی نقده افزود: این طرح در یک هزار و 63 هکتار از اراضی روستاهای حاجی فیروز، امین لو، عجم لو، تابیه و حاجی باغ لو اجرا می شود.

وی اظهار داشت: نوع لوله های بکار گرفته شده برای آبیاری بارانی از نوع پلی اتیلن سخت برای خطوط شبکه آبیاری بارانی بوده و شبکه اصلی به طول 16 کیلومتر، شبکه توزیع به طول 72 کیلومتر و شبکه فرعی به طول 418 کیلومتر احداث و 22 هزار عدد شیر خودکار را تغذیه می کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ادامه داد: نوع لوله های بکار رفته برای آبیاری قطره ای نیز از نوع پلی اتیلن نرم بطول 908 کیلومتر و در اندازه 16 میلیمتر بوده که در این راستا 625 هزار عدد قطره چکان مورد استفاده قرار می گیرد.

اجرای 26 هزار هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی آبیاری تحت فشار

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در سال جهاد اقتصادی با یک جهش مناسب در 26 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان آبیاری تحت فشار اجرا شده، افزود: هم اکنون بیش از 5 میلیون و هشتصد هزار تن انواع محصولات باغی، زراعی، دامی و شیلاتی در استان تولید می شود.

اصغری خاطر نشان کرد: امسال در دهه مبارک فجر تعداد 5 مجتمع بزرگ کشت و صنعت برای نخستین بار در استان وارد فاز اجرایی و عملیاتی شده که اعتبار پیش بینی شده برای اجرای این طرح ها بالغ بر 3 هزار میلیارد ریال است.

افتتاح یک واحد مرغ تخمگذار 100 هزار قطعه ای در نقده

یک واحد مرغ تخمگذار 100 هزار قطعه ای با حضور معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی افتتاح و به بهره برداری رسید.

مرغداری تعاونی 43 نقده با ظرفیت 100 هزار قطعه تخمگذار در زمینی به مساحت 30 هزار متر مربع و به صورت تمام اتوماتیک احداث شده و روزانه 6 هزار و 500 کلیوگرم تخم مرغ تولید می کند که میزان سرمایه گذاری جهت اجرای این طرح 30 میلیارد ریال بوده و برای 35 نفر شغل ایجاد شده است.