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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۱۰

عباسی در پاسخ به مهر:

آخرین آمار بیکاری در فارس 19.2 درصد است

آخرین آمار بیکاری در فارس 19.2 درصد است

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون، کار و امور اجتماعی فارس، گفت: آخرین آمار بیکاری در استان 19.2 درصد است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس عباسی صبح شنبه در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر وضعیت بیکاری در استان فارس افزود: وضعیت بیکاری فصلی در استان کاهش بیکاری را نشان می دهد.

وی ادامه داد: آمار بیکاری استان فارس در فصل بهار 20.6 درصد بود که وضعیت بیکاری در فصل تابستان 19.2 درصد اعلام شد.

مدیر کل تعاون، کار و امور اجتماعی فارس در ادامه  سخنان خود با اشاره به وضعیت اشتغال در فارس نیز یادآور شد: تعهد ایجاد اشتغال در سال جاری 140 هزار و 290 نفر بوده که از این تعداد، اشتغال 110 هزار و 335 نفر باید در بخشهای غیر مسکن باشد.

عباسی ادامه داد: طبق آمار دستگاه های اجرایی که در سامانه رسد ثبت شده 91 هزار و 388 نفر است که تا انجام مرحله نهایی راستی آزمایی این آمار را نه تایید می کنیم و تکذیب خواهیم کرد.

وی افزود: طبق آمار سامانه رسد از این تعداد اشتغال ثبت شده حداقل 70 تا 75 درصد در بحث خود اشتغالی و مابقی ایجاد اشتغال توسط سازمانها و ادارات است.

مدیر کل تعاون، کار و امور اجتماعی فارس با تاکید بر اینکه اولویت اول در ایجاد اشتغال پایدار است، گفت: تعریف از اشتغال پایدار قرار داد های یکساله است.

عباسی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه 81 میلیارد تومان طرح اشتغال خانگی به بانکهای استان معرفی شده، یادآور شد: تاکنون 128 هزار و 732 نفر ثبت نام کردند که از این تعداد 40 هزار و 393 مجوز صادر شده و از این تعداد 19 هزار و 349 مجوز به بانک معرفی شده است.

وی تصریح کرد: 13 میلیارد تومان تسهیلات از جانب بانکها به طرح اشتغال خانگی پرداخت شده است.

مدیر کل تعاون، کار و امور اجتماعی فارس در ادامه سخنان خود با بیان اینکه پروژه های مختلفی در ایام دهه فجر افتتاح می شود، گفت: 33 طرح مختلف در این ایام افتتاح می شود.

عباسی در خصوص وضعیت تعاونی های مسکن مهر استان نیز یادآور شد: 130 تعاونی استان در بخش مسکن مهر فعالیت می کنند و تاکنون 21 هزار و 850 واحد مسکونی ساخته و یا در حال ساخت است.

کد مطلب 1524856

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