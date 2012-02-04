کادر فنی استقلال عامل شکست در دربی بود/ تفکر دنیزلی برتر بود

بیژن ذوالفقار نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیمهای فوتبال استقلال و پرسپولیس و همچنین برد پرسپولیس در این بازی گفت: هیچکس فکر نمی کرد که پرسپولیس 10 نفره در حالی که 2 بر صفر نیز از تیم استقلال عقب بود در یک نمایش خیره کننده بتواند طی 10 دقیقه استقلال را شکست دهد، بنابراین می توان گفت این دیدار یکی از جذابترین بازیهای لیگ ایران تا به امروز بود.

وی در همین خصوص افزود: در نیمه اول بازی بویژه در دقایق ابتدایی این نیمه، تیم پرسپولیس بهتر از استقلال بازی می کرد اما بر خلاف جریان بازی گل خورد و در دقایق ابتدایی نیمه دوم نیز در حالی که بازی هنوز متعادل نشده بود این تیم استقلال بود که توسط فریدون زندی به گل رسید.

عضو سابق کمیته فنی باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: از دقیقه 55 بازی کادر فنی و بازیکنان تیم استقلال خودشان را برنده بازی می‌دانستند که حرکات غیر متعارف کادر فنی و بازیکنان این تیم گواه این مطلب بود.

وی در همین خصوص افزود: حضور مهدوی کیای پر انگیزه و زاید آماده درون زمین از چشم کادر فنی استقلال پنهان ماند و آنها هیچ برنامه ای برای مهار این دو بازیکن نداشتند. این دو بازیکن به همراه نوری و بادامکی یک باخت ماندگار را برای استقلال رقم زدند.

ذوالفقارنسب تاکید کرد: در واقع می توان گفت مجموعه کادر فنی استقلال باعث باخت این تیم شد. البته برتری فکری دنیزلی و بازیکنان تیم پرسپولیس در این بازی بویژه در 20 دقیقه پایانی نیز تاثیر زیادی درکسب این پیروزی برای آنها داشت.

ذوالفقارنسب با اشاره به اینکه انرژی روانی مثبت بازیکنان پرسپولیس را باید در لایه های فنی این تیم جستجو کرد، اظهار داشت: کادر فنی و بازیکنان تیم استقلال پس از آنکه پرسپولیسی ها 10 نفره شدند خود را برنده بازی دانسته و دچار غرور کاذب شدند ، آنها پس از آن انرژی و تمرکز خود را معطوف به سکوها و تماشاگرانشان کردند.

وی درهمین خصوص تصریح کرد: یک سرمربی تحت هیچ شرایطی نباید حتی دو درصد از توجه و حواسش را معطوف به سکوها و هواداران تیمش کرده و در جریان بازی مدام به تشویق های آنها واکنش نشان دهد.