انقلاب ایران زلزله ای مخرب در نظام سیاسی استکبار بود

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر روز شنبه در حاشیه اجرای طرحهای دهه فجر افزود: با فروپاشی نظام کمونیستی در بلوک شرق و بحران اقتصادی نظام سرمایه داری در بلوک غرب تمامی پیش بینی های تئوریسین های آمریکا به واقعیت پیوست و این در حالی است که نهال انقلاب در حال حاضر به یک درخت تنومند تبدیل شده است که در تمامی عرصه ها به پیشرفت رسیده است.

وی اضافه کرد: اگر انقلاب اسلامی را به یک درخت تشبیه کنیم ، اسلام ، ولایت فقیه و قانون اساسی ریشه انقلاب هستند و مردم بدنه درخت انقلاب هستند که با محوریت ولایت فقیه و پشتیبانی و حضور همیشه در صحنه مردم به بزرگترین قدرت جهانی تبدیل شده است.

فرماندار آق قلا تاکید کرد: عملکرد کارگزاران نظام که به عنوان شاخه های انقلاب محسوب می شوند، موفقیتهای بزرگی را رقم زده اند. موفقیتهای جوانان ایرانی در علوم پزشکی به خصوص سلولهای بنیادی، دستاوردهای صلح آمیز هسته ای و پرتاب انواع ماهواره ها به فضا که جهان را به تعجب واداشت.



وی افزود: میوه درخت انقلاب ، دستاوردهای نظام هستند که در تمامی عرصه های علمی، اقتصادی، فرهنگی و... حرفی برای گفتن داریم و در حال حاضر به عنوان الگوی پیشرفت در جهان در بین ملتها شناخته می شویم.



کر در ادامه گفت: پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، دوران تجدید بنا و شکوفایی اسلام و دوران باز تولید قدرت اسلام بر اساس آموزه های دینی ‌با رهبری بی نظیر حضرت امام (ره) بوده است.

وی اضافه کرد: امروز آنچه را که ما به عنوان پیروزیهای بزرگ، افتخارآفرین و غرورآفرین در جهان اسلام و زندگی سیاسی اجتماعی امت اسلامی ایران شاهد هستیم به برکت نظام انقلاب اسلامی و رهبری داعیانه مقام معظم رهبری حاصل شده است.



فرماندار آق قلا در ادامه با بیان این مطلب که انقلاب اسلامی در طول 33 سال فراز و نشیبهای زیادی را پشت سر گذاشته است، گفت: مردم ایران با تکیه بر هویت اسلامی ثابت کردند که همیشه بر شعار اصلی انقلاب یعنی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پایبند بوده و به هیچ وجه از آرمانهای انقلاب عدول نکردند.