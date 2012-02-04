فیروز زنوزی جلالی، نویسنده و منتقد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره اینکه چرا این مقدار کارهای ناتمام دارید، گفت: متاسفانه به دلیل گرفتاری‌های فراوانی که دارم، به خصوص داوری جشنواره‌های مختلف، تمرکز کافی برای نوشتن ندارم.

وی ادامه داد: برای مثال وقتی شما می‌خواهید یک رمان 300 صفحه‌ای بنویسید، تداوم حس و خلوت می‌خواهید که ان‌شاالله در این مدت فراهم می‌شود تا این کارها را به پایان برسانم.

نویسنده رمان «قاعده بازی» افزود: بعد از به پایان بردن اپیزود سوم دریایی با عنوان «خرمشهر، خرمشهر»، تکمیل نگارش رمان «برج 110» را آغاز می‌کنم.

زنوزی جلالی از نامشخص بودن تکلیف اپیزود سوم این رمان صحبت کرد و گفت: در این روزها درگیر به پایان بردن اپیزود سوم نیروی دریایی با عنوان«خرمشهر، خرمشهر» هستم و امیدوارم که اگر کار داوری جدیدی نرسد تا مدت کوتاهی آن را به پایان برسانم. از طرفی منتظر جواب قطعی انتشارات سوره مهر برای تعیین تکلیف این کتاب هستم.

این نویسنده همچنین ادامه داد: کار دیگری که در دست دارم و مقدار قبل توجهی از آن را نوشته‌ام، رمان«برج 110» است که روایتی مذهبی و فلسفی دارد.

نویسنده رمان «مخلوق» در پایان گفت: این رمان، فضایی فلسفی دارد و برج تمثیلی از بشریت است و شما در هر طبقه از آن می‌توانید گروه‌های بشری مختلف را در آن مشاهده کنید.