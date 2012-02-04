گشت ویژه کنترل بازار در بندرعباس آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، گشتهای ویژه کنترل بازار و برخورد با واحدهای صنفی گرانفروش در شهر بندرعباس صبح شنبه با حضور استاندار هرمزگان آغاز به کار کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طرحهای ضربتی کنترل قیمتها در بندرعباس به دستور استاندار هرمزگان آغاز شده، عنوان کرد: گشتهای ویژه در 20 منطقه از شهر بندرعباس اقدام به کنترل و نظارت بر روی قیمتها خواهند داشت.

عبدالمجید عبدلی زاده با تاکید بر قاطعیت گشتهای ویژه در برخورد با گرانفروشی، اظهارداشت: افرادی که سعی در اخلال در بازار و دپوی کالا در انبارها داشته باشند با حضور قاضی در محل حکم صادر و سریعا برای انجام سایر امور به مراجع بالاتر ارجاع داده خواهد شد.

وی بیان داشت: تمامی واحدهای صنفی در شهر بندرعباس و سایر شهرستانهای استان موظف هستند بر اساس نرخهای مصوب 26 دی ماه امسال در ستاد تنظیم بازار اقلام خود را به فروش برسانند و افزایش هرگونه قیمت بدون اطلاع ستاد تنظیم بازار خلاف قانون و پیگرد خواهد داشت.

همچنین استاندار هرمزگان هدف از اجرای طرح را تنظیم، کنترل و رعایت حقوق مصرف کنندگان در هرمزگان بیان کرد و گفت: گشتهای ویژه متشکل از نمایندگان ستاد تنظیم بازار، تعزیرات حکومتی، فرمانداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت خواهند بود.

ابراهیم عزیزی افزود: گرچه مطمئن هستیم که کسبه و بازاریان نیازمند اجرای چنین اقدامات ضربتی نیستند اما برخی از افراد سودجو جهت اخلال در نظام اقتصادی کشور وجود دارند که بدون توجه به حقوق مصرف کنندگان سعی در افزایش غیرمتعارف کالاها و ایجاد تنش در بازار هستند.

وی با تاکید بر برخورد جدی با عوامل اخلال در بازار بیان داشت: افزایش هر گونه قیمت خارج از نرخهای مصوب ستاد تنظیم بازار در هرمزگان غیرقانونی و بازرسان و عوامل گشتهای ویژه به شدت با اینگونه قانون شکنی ها برخورد خواهند کرد.

استاندار هرمزگان اظهارداشت: تمامی کسبه و بازاریان موظف به رعایت حقوق مصرف کنندگان و کنترل بازار برای جلوگیری از هرگونه اخلال در نظام اقتصادی هستند و مردم در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت را در جریان بگذارند.