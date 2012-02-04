400 بیمار روانی مجهول الهویه در اصفهان تحت پوشش بهزیستی هستند

محمود محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از وجود 10هزار بیمار اعصاب و روان مزمن در استان اصفهان خبر داد و افزود: این افراد کسانی هستند که اکنون یکی از دغدغه های بهزیستی به شمار می روند.

وی در ادامه گفت:26 مرکز اعصاب و روان داریم که حدود سه هزار نفر را سرویس دهی می کنند اما نیازمند 30 مرکز دیگر هستیم تا در رابطه با مشکلات بیماران مرد روانی مزمن مشکلی نداشته باشیم.

مدیر کل بهزیستی اصفهان افزود: اگر مدیران عالی استان در این عرصه یاری کنند، می توانیم در بخش مراقبت در منزل در رابطه با این افراد فعالیتهای خوبی داشته باشیم.

به گفته این مدیر ماهانه برای هر بیمار 185 هزار تومان از طرف بهزیستی هزینه می شود و بخشی دیگر از هزینه ها را خانواده و بخشی دیگر را هم بخش خصوصی تقبل می کند.

محمد زاده با اشاره به اینکه هم اکنون دو هزار مددجوی ذهنی پسر پشت نوبت هستند که نیازمند مساعدت هستند، تصریح کرد: ما نیازمند ردیف بودجه و اعتبارات برای افزایش مراکز در رابطه با این بیماران هستیم.

11 مرکز تخصصی حوزه اجتماعی در اصفهان افتتاح می‌شود

مدیر کل بهزیستی اصفهان با اشاره به ایام الله دهه فجر نیز اظهار داشت: در این ایام نیز 11 مرکز تخصصی حوزه اجتماعی مرکز خاص بچه های بی سرپرست، مددکاری اجتماعی، اورژانس اجتماعی در شهرهای مختلف استان افتتاح خواهد شد.

وی افزود: در همین راستا 16 مرکز جدید خاص مشاوره و خانواده حوزه پیشگیری مراکز اقامتی میان مدت و درمان سرپایی اعتیاد و گروههای سلامت روان نیز افتتاح خواهد شد.

محمد زاده با اعلام اینکه هم اکنون یک هزار و 780 مرکز بهزیستی در استان وجود دارد، اظهار داشت: در این مراکز به 183 هزار نفر به شکل مستمر خدمات داده می شود و 700 هزار نفر نیز از خدمات غیر مستمر استفاده می کنند.

وی افزود: از اول سال جاری تاکنون یک هزار 259 خانه برای مددجویان با مشارکت مسکن شهرسازی و بودجه سفر ریاست جمهوری ساخته شده، این در حالی است که در دهه فجر امسال نیز یک هزار و 935 طرح خود اشتغالی به مرحله اجرا در خواهد آمد.

محمد زاده اضافه کرد: هم اکنون 225 مرکز توانبخشی در استان فعالیت می کنند.

اشتغال و مسکن مهمترین مشکل ممدجویان بهزیستی

وی مشکل اصلی سازمان بهزیستی در قبال مددجویان را مشکل اشتغال و مسکن دانست و ادامه داد: بر اساس سخنان مدیر کل مسکن و شهرسازی بیش از 170 هزار مسکن در حال ساخت داریم که حتی بیشتر از تعداد متقاضیان است این در حالی است که ما 17 هزار مددجو نیازمند مسکن داریم که به دلیل نداشتن سهم آورده نمی توانند صاحب مسکن شوند و ای کاش خیرین عزیزدر قبال این افراد مسئولیت بیشتری احساس می کردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مسئول جمع آوری کودکان کار و متکدیان شهرداری است، اظهار داشت: ما مسئول ساماندهی این کودکان هستیم و سالانه بین 500 تا 600 کودک را ساماندهی می کنیم.

سه تا پنج کودک در هفته به بهزیستی سپرده می‌شود

محمدزاده با اعلام اینکه هم اکنون 38 مرکز شیرخوارگاه در استان وجود دارد که از این تعداد یک مرکز کودکان نوزاد تا سه سال را نگهداری می کند، بیان داشت: پنج مرکز نیز کودکان سه تا شش سال را نگهداری می‌کنند و در هفته بین دو تا پنج کودک به بهزیستی سپرده می شوند.

محمد زاده از آمار 11 هزار نفری زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی هم خبر داد و گفت: بین 40 تا 75 هزار تومان به این افراد مستمری پرداخت می شود، این در حالی است که چیزی حدود پنج هزار کودک در دل این خانواده مستمری می گیرند و شامل بیمه خدمات درمانی و شهریه درمانی هم می‌شوند.

وی افزود: 700 دانشجو تحت پوشش و 600 کودک تحت پوشش بهزیستی که تحت سرپرستی بستگان داوطلب را هم داریم که ماهانه مبلغ 100 هزار تومان به آنها پرداخت می شود.