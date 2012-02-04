بهره برداری از 6 هزار مترمربع فضای آموزشی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانپور روز شنبه در آیین افتتاح مرکز آموزش فنی و حرفه ‌ای اشنویه افزود: این فضاهای آموزشی که از مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت بوده در شهرستانهای اشنویه، چالدران، خوی و ارومیه با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال احداث شده اند.

وی آموزش را پایه اشتغال دانست و با بیان اینکه جوانان باید با مهارت ‌آموزی زمینه اشتغال پایدار را برای خود فراهم کنند، اظهار داشت: آموزشهای فنی و حرفه‌ای راهگشای اشتغال جوانان بوده که از این رو باید با علوم، تجهیزات و تکنولوژی جدید و مربیان با تجربه، مهارتهای فنی و حرفه ‌ای به جوانان منتقل و زمینه اشتغال مولد و پایدار فراهم شود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ‌ای آذربایجان غربی ادامه داد: مرکز تخصصی دو منظوره آموزش فنی و حرفه‌ای اشنویه از مصوبات سفر هیئت دولت در زمینی به مساحت 2 هزار و 12 متر مربع و زیربنای فضاهای آموزشی یک‌هزار و 310 متر مربع و با اعتباری 11 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و ملی احداث و تجهیز شده است.

خانپور ادامه داد: در این مرکز رشته‌ های برق ساختمان، صنعتی و plc ، برق خودرو، فن‌آوری اطلاعات، تعمیر وسایل گازسوز، صنعت ساختمان، صنایع دستی، صنایع غذایی و شیرینی ‌پزی، طراحی دوخت و دوخت لباس و آموزشهای کارآفرینی و کسب کار ارائه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: سالن همایشهای حماسه 9 دی با ظرفیت 280 نفر و راه ‌اندازی کارگاههای تخصصی فنآوری اطلاعات، بهینه ‌سازی مصرف سوخت و انرژی خورشیدی و پرورش زنبور عسل در مرکز تخصصی دارالفنون ارومیه از پروژه‌های دیگری بوده که در دهه فجر افتتاح می ‌شود.