گیلان توانمندی بسیار بالایی در حوزه خزر دارد/ یک میلیون مصرف کننده

حسین کاووسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همانطوری که سایر کشورها در حوزه خزر نفوذ و بازار آنها را بدست آوردند ایران هم می تواند.

وی اظهارداشت: برای رسیدن به این مهم باید اعتماد طرفین جلب شود، اگر این امر تحقق یابد بینشها واقعی تر و براساس بینشهای واقعی تر می توان کارها را به سهولت انجام داد.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری گیلان با اعلام اینکه برای جلب اعتماد طرفین به شناخت فرهنگ طرفین نیز نیازاست، گفت: مولفه های مزبور می تواند موجبات ارتقای روابط بیشتر ایران در منطقه را فراهم کند.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که نقش همکاریهای میان بخشی در تحقق شعار محوری جهاد اقتصادی چیست، افزود: جهاد یک حرکت خداپسندانه و مقدس برای رفع موانع و مشکلات اقتصادی با توجه به ظرفیتها، توانمندیها با برنامه است.

کاووسی گفت: برنامه ای که قابلیت پایش و نقش راه داشته و هم مستمر نظارت شود در اقتصاد استانی، ملی و فرا ملی برای تحقق اهداف توسعه رفاه عمومی و عدالت اجتماعی امری ضروری است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چه نهادی باید این همکاریهای میان بخشی را برعهد بگیرد و این تعامل را ایجاد کند، افزود: نیاز به متولی واحد ندارد قانون برنامه پنجم و قوانین دیگر کاملا نهادهای این همکاری را مشخص کرده است.

مدیرکل اقتصادی استانداری گیلان گفت: قانون برنامه پنجم به ماده 75 اشاره دارد مبنی به اینکه با هدف تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل شود.

وی اظهارداشت: همچنین در ماده 76 این قانون آمده است، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران اقدام و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولید و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته های آنها بطور مستمر گزارشها و پیشنهادهای را تهیه و به کمیتهای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد.

کاووسی یادآورشد: این کمیته موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده راهکارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری کند.