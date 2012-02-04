مظلومی به تیزهوشی و بازیخوانی دنیزلی باخت/ حضور ادینهو و نوری منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید زارع در حاشیه تمرین صبح شنبه تیم فوتبال این باشگاه ضمن بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: در چهار دربی گذشته نتیجه را واگذار کرده بودیم و تحت فشار بودیم. خوشبختانه از آنجا که همه گونه شرایط مهیا شده و مدیریت در 5 ماه گذشته به هیچ عنوان کم نگذاشته بود این امیدواری وجود داشت که در دربی 74 به نتیجه لازم دست یابیم.

وی ضمن برشمردن اقدامات مدیریت باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: همانطور که گفتم مدیریت باشگاه به هیچ عنوان کم نگذاشته است از آوردن دنیزلی، مهدوی کیا و پولادی و آماده کردن ورزشگاه درفشی فر، کلینیک باشگاه و ... اقداماتی است که مدیریت باشگاه با دست خالی و پیگیری مجدانه فراهم آورده است.

زارع ضمن یادآوری اینکه شکست و پیروزی در دربی برای هواداران حیثیتی است خاطرنشان کرد: ما باید این بازی را می بردیم تا هواداران آشتی دوباره با تیم داشته باشند. بجز پیروزی چاره ای دیگر نداشتیم که خوشبختانه با جنگندگی و همت بچه ها، هدایت تحسین برانگیز دنیزلی، تلاش کادر پزشکی و همراهی مدیریت باشگاه شرایط مهیا شد تا در یک بازی زیبا به پیروزی دست یابیم.

قائم مقام باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: البته این شکست چیزی از ارزش های استقلال کم نمی کند چرا که این تیم هم به مانند پرسپولیس یک بازی زیبا، تماشاگر پسند، فیزیکی و پرگل را به نمایش گذاشت.

زارع همچنین به تمجید از دنیزلی پرداخت و گفت: مظلومی دربی را به تیزهوشی و بازیخوانی دنیزلی باخت. زمانی که سرمربی پرسپولیس، زاید، مهدوی کیا و بادامکی را به زمین فرستاد خون تازه ای در پرسپولیس به جریان افتاد. دنیزلی با تعویض ها و بازیخوانی خود نشان داد مربی کهنه کار و با تجربه ای است. زاید هم با گلزنی های خود ثابت کرد فهم بالایی در فوتبال دارد و 3 گل مدرسه ای و آکادمیک به ثمر رساند.

وی پیروزی مقابل استقلال را ناشی از لطف خدا خواند و گفت: نباید در باد این پیروزی بخوابیم ما نقاط ضعفی داریم که باید ترمیم و مرتفع کنیم.

زارع افزود: در فوتبال برد و باخت وجود دارد. ما 4 بازی قبلی را به استقلال باختیم چرا که این تیم برتر از ما بود. این بار هم که پرسپولیس به پیروزی رسیده است استقلالی ها باید بپذیرند که ما حتما بهتر بوده ایم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: ما حتی در زمانی که 2 بر صفر عقب افتاده بودیم نا امید نشده و جنگدیم بازیکنان ما بعد از اخراج اولادی تازه به خود آمدند. البته نباید از شادی مظلومی بعد از گل به سادگی گذشت با حرکاتی که سرمربی استقلال انجام داد به غیرت بازیکنان ما برخورد و تلاش مضاعف کردند.

وی با یادآوری اینکه رویانیان پیش از این گفته بود پرسپولیس به روزهای اوج خود بازخواهد گشت در خصوص چگونگی جذب ایمون زاید گفت: آن زمان دنیزلی به پرسپولیس نیامده بود و استیلی هم استعفا کرده بود ما برای جذب بازیکن خارجی فرصت نداشتیم به همین خاطر در فاصله 2 تا 4 ساعت مانده به انقضای زمان نقل و انتقالات با نظارت مستقیم آقای رویانیان و نظر کمیته فنی باشگاه زاید را جذب کردیم البته باید بگویم این بازیکن توسط دوستان مورد وثوق به ما معرفی شده بود.

زارع همچنین در خصوص شایعه حضور شهاب گردان در تیم پرسپولیس گفت: من اطلاعی از جذب این بازیکن ندارم چرا که مقررات به ما اجازه نمی دهد بازیکن جدیدی جذب کنیم.

وی حضور ادینهو و پژمان نوری را نیز در پرسپولیس منتفی خواند و گفت: 17 اسفند در ریاض اولین بازی خود را در لیگ قهرمانان آسیا مقابل الهلال برگزار می کنیم و ما خوشبینیم که با همین تیم و نفرات بتوانیم به مرحله بعد صعود کنیم.

وی در خصوص برنامه های تیم فوتبال پرسپولیس در تعطیلات مسابقات لیگ برتر گفت: بر اساس آخرین صحبتی که با دنیزلی داشتیم ایشان علاقه مند است تیم را در تهران نگه دارد و اردوی آماده سازی نداشته باشیم.

زارعی در واکنش به دلخوری بعضی از بازیکنان پرسپولیس از اینکه چرا مسئولان باشگاه پس از برتری در دربی در رختکن تیم حضور نداشتند گفت: ای کاش شرایط مهیا می شد و بعد از بازی در رختکن حضور می یافتیم من تب و لرز کرده بودم و آقای رویانیان هم که در بازی ها در ورزشگاه حضور نمی یابد به همین خاطر نتوانستیم با حضور در رختکن به بازیکنان تبریک بگوییم به هر حال پس از بازی هم من و هم آقای رویانیان با بازیکنان تماس گرفته و از آنها تشکر کردیم امروز هم در تمرینات حضور یافتم تا مراتب قدردانی آقای رویانیان را به بازیکنان اعلام کنم. با این حال باید بگویم وظایف خود را در قابل پیروزی پرسپولیس انجام خواهیم داد.

قائم مقام باشگاه پرسپولیس همچنین با تاکید بر اینکه تمایل مدیریت باشگاه پرسپولیس این است که به مدیران دیگر باشگاه ها به ویژه استقلال رابطه دوستانه داشته باشند گفت: ما با همه مدیران استقلال دوستیم این برد و باخت ها امری عادی در ورزش است. 74 دربی تا امروز برگزار شده که در آنها باخت پیروزی و مساوی بوده است اما آنچه می ماند دوستی ها و یکدلی در ورزش است.

وی در خاتمه تصریح کرد: زمانی که یکی از مدیران استقلال حرف های ناصواب را پیش از دربی در مورد آقای دنیزلی زد من خیلی ناراحت شدم چرا که آقایان دنیزلی و مظلومی سرمربی دو تیم محبوب استقلال و پرسپولیس هستند که احترامشان برای هواداران دو تیم واجب است من از آقای فرزامی که بازیکن استقلال بوده و اهمیت احترام پیشکسوت و منش ها را می داند انتظار داشتیم قبل از بازی اینطور حرف نزند.