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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۵۳

نیکزاد اعلام کرد:

تخفیف بیشتر برای عوارض الکترونیکی خودرو

تخفیف بیشتر برای عوارض الکترونیکی خودرو

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه عوارض الکترونیکی خودرو با تخفیف بیشتری برای مردم همراه باشد، گفت: اجرای عوارض الکترونیکی خودرو موجب کاهش هزینه و مصرف سوخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در مراسم افتتاح نخستین سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض در آزادراهها گفت: بالغ بر هزار و 200 کیلومتر آزادراه در دولت نهم و دهم به بهره برداری رسیده و بیش از 2 هزار کیلومتر آزادراه دیگر در دست ساخت است.

وی با دعوت از بخش خصوصی برای اجرای پروژه ها اظهار داشت: دولت از بخش خصوصی دعوت می کند تا در ساخت آزادراه، فرودگاه، بندر و توسعه ناوگان هوایی مشارکت کند، زیرا 300 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار مردم است و بالغ بر 6 هزار و 400 پیمانکار با توان 48 هزار میلیارد تومان در کشور فعالیت دارند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در سال 1383 ، 26 هزار و 200 نفر کشته در جاده ها داشتیم که سال گذشته این رقم 23 هزار و 200 نفر رسید و پیش بینی می کنیم بر اساس برنامه پنجم تا 15 درصد کاهش تلفات را در جاده ها داشته باشیم.

نیکزاد با اشاره به پرداخت الکترونیکی عوارض بیان کرد: اجرای این روش موجب صرفه جویی در مصرف سوخت ، وقت و زمان برای پرداخت عوارض می شود که با تهیه این برچسب ها از بانک و نصب آن جلوی شیشه خودرو به صورت الکترونیکی عوارض کسر می شود.

وزیر راه و شهرسازی افزود: برای شارژ الکترونیکی این موارد تخفیف قابل توجهی به مردم داده شود تا استقبال بیشتری هم از سوی مردم انجام گیرد.

کد مطلب 1524882

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