نرخ بلیط اماکن گردشگری و تاریخی فارس افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین صبح شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه سنگ های تزئینی در جمع خبرنگاران، گفت: نرخ 700 تومان و هزار تومان برای بازدید از مکانهای مثل باغ ارم، حافظیه، سعدیه و تخت جمشید ناچیز است و باید افزایش داشته باشد.

وی تاکید کرد: افزایش نرخ ورودی به این مکانها به تنهایی نباید لحاظ شود بلکه در مقابل دریافت ورودی بیشتر باید خدمات دهی مناسب نیز انجام شود.

استاندار فارس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص تعیین وضعیت باغ ارم شیراز، گفت: باغ ارم از جمله پتانسیلهای بزرگ شهر شیراز است که متاسفانه طی سالهای گذشته به آن رسیدگی کمتری شده است.

صادق عابدین تصریح کرد: این محل گردشگری در برخی از ساعات و ایام تعطیل فعالیت ندارد در حالیکه چنین مکان مهمی باید همیشه آماده میزبانی میهمانان باشد.

وی افزود: با نور پردازی مناسب می توانیم فضای زیبا و دلنشینی را در ساعات شب درست کنیم در حالیکه باغ ارم در آن موقع تعطیل است.

استاندار فارس با بیان اینکه تاکنون پیشنهادی برای واگذاری این مجموعه از دانشگاه شیراز به ارگانی ارائه نشده، یادآور شد: به دلیل وجود گونه های گیاهی مناسب این محل برای دانشگاه شیراز مکانی تحقیقاتی شده اما اگر سازمان و یا ارگانی برای مدیریت این مجموعه اعلام آمادگی کند می توانیم باغ ارم را به آنها تحویل دهیم.

صادق عابدین در خصوص برگزاری این نمایشگاه نیز تاکید کرد: باید یاد بگیریم که با توجه به مباحث فرآوری می توانیم ارزش افزوده برای استان ایجاد کنیم.

وی یادآور شد: استان فارس با داشتن معادن سنگ فراوان می تواند در بخش سنگهای تزئینی فعالیت های گسترده ای داشته باشد.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه طی هفته جاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور به استان سفر خواهند کرد، گفت: فارس در مباحث گردشگری و تاریخی در کشور بی نظیر است و در این راستا با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی مباحث مختلفی برای پیشرفت این صنعت در استان مطرح خواهد شد.

صادق عابدین تاکید کرد: اعتبارات مناسبی برای توسعه بحث گردشگری و میراث فرهنگی استان در نظر گرفته شده و حاضریم متناسب با اعتبارات ملی از اعتبارات استانی نیز برای پیشرفت این صنعت هزینه کنیم.