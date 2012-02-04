افتتاح 58 هزار مترمربع فضای ورزشی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ملا احمدی از افتتاح 12 پروژه ورزشی و کلنگ زنی 2 پروژه ورزشی در ایام الله دهه مبارک فجر امسال خبر داد و افزود: این طرحها در ارومیه، سلماس، خوی، میاندوآب، تکاب، مهاباد، نقده و سردشت با مساحت 58 هزار و 275 متر مربع و اعتباری بالغ بر 70 میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: هم چنین طی مراسمی، کلنگ دو پروژه مهم استادیومهای ورزشی 5000 نفری شهرستانهای مهاباد و میاندوآب به مساحت 50 هزار متر مربع و با اعتبار 240 هزار میلیون ریال توسط شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزش کشور به زمین زده می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی ادامه داد: تا قبل از سال 84 تنها 19 مکان ورزشی روستایی در آذربایجان غربی وجود داشته و این در حالی است که در زمینه امکان ورزشی ویژه بانوان نیز از سال 84 به بعد در ارومیه چهار سالن و در هر یک از شهرستانی دیگر یک سالن احداث می شود.