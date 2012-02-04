3 هزار دانشمند خارجی "الزویر" را بایکوت کردند/ جنبش علیه دشمنی با علم

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری از کتابخانه های دانشگاههای دنیا در دوران بحران اقتصادی مجبور شدند اشتراک خود را با مجلات علمی فسخ کنند. در نتیجه این اقدام، محققان دیگر نمی توانند به تحقیقاتی که همکاران آنها در دانشگاههای دیگر منتشر کرده اند دسترسی آزاد داشته باشند.

به همین علت بسیاری از پژوهشگران دنیا تصمیم گرفتند در برابر مجلات علمی و ناشران آنها قیام کنند. درخواست این محققان امکان دسترسی آزاد به مقالات و یا تغییر سیاستهای توزیع و هزینه اشتراک این مجلات است.

یکی از این معترضان، برای مثال، "تیموثی گاورز"، ریاضیدان دانشگاه کمبریج و برنده مدال "فیلدز" 1998 است (مدالی که هر چهار سال یکبار به برترین ریاضیدانان دنیا اعطا می شود) که مستقیماً به مجله هلندی "الزویر" (Elsevier) حمله کرده است.

الزویر، یکی از مهمترین ناشران دنیا در عرصه علمی است که به ویژه مجلات Advances in Mathematics، ژورنال جبر، ژورنال هندسه و فیزیک، Journal of Mathematical Analysis and Applications را منتشر می کند.

در این راستا، این دانشمند پست جدیدی با عنوان "الزویر- بخش من در زوال آن" را روی بلاگ خود منتشر کرده است.

به این ترتیب، دانشمندان دنیا به منظور بایکوت "الزویر" با راه اندازی یک اعتراض نامه آنلاین با عنوان "هزینه دانش" (The Cost of Knowledge) یک جنبش واقعی را ایجاد کردند.

در این اعتراض نامه آنلاین آمده است: "اگر بخواهی آشکارا اظهار کنی که دیگر از هیچ یک از مجلات الزویر حمایت نمی کنی تا زمانی که آنها به طور ریشه ای کاری را که انجام می دهند تغییر دهند، بنابراین می توانی فرم زیر را پرکنی."

تا کنون، 3 هزار و 642 نفر این اعتراض نامه را امضا کرده اند که در میان آنها نام سایر دارندگان مدال "فیلدز" و محققان دانشگاههای معتبری چون "کمبریج"، "آکسفورد"، "هاروارد" و "ییل" به چشم می خورد.

این جنبش، قیمت بالای مجلات علمی را هدف قرار داده و روش فروش این مجلات را نقد می کند. این درحالی است که الزویر معتقد است هر مقاله ای که در این سایت منتشر می شود 10 دلار قیمت دارد، قیمتی که در حد متوسط است و اگر بیش از یک مقاله خریده شود خریدار می تواند از تخفیف استفاده کند. این تخفیف در حقیقت، همان قیمت واقعی یک مقاله است که 2 دلار بوده و بسیار پایین تر از متوسط قیمت است.

"نیک فاولر"، مدیر روابط آکادمیک جهانی الزویر، در پاسخ به انتقادات دانشمندان به گاردین توضیح داد: "الزویر به شما اجازه می دهد که مقالات را در سطح مقالات فردی بخرید یا تنها یک ژورنال خریداری کنید تا ترکیبی از هر تعداد ژورنال و هر چیزی را که ما داریم بخرید. بنابراین در خرید مقالات بیشتر، مزایایی وجود دارد که هر کدام برپایه روشهای استانداردی اجرا می شوند اما این بدان معنی نیست که شما حق انتخاب ندارید. هرچند، نمی توانید انتظار داشته باشید که از حتماً از تخفیف استفاده کنید."

به بیانی ساده، الزویر نمی خواهد به عنوان"دشمن علم" به تصویر کشیده شود و به همین علت قصد دارد مستقیماً با سازمان دهندگان این جنش گفتگو کند.

"فاولر" افزود: "فکر می کنم که ما نیاز داریم وظیفه ارتباطاتی خود را بسیار بهتر انجام دهیم."

در راس فهرست این اعتراض نامه آنلاین، یک دانشجوی دکتری ریاضیات به نام "تیلر نیلون" ایستاده است. وی در خصوص این اقدام گفت: "در ابتدا در حدود 200 نفر در روز این اعتراض نامه را امضا می کردند اما اکنون ما به رقم 600 امضا در روز رسیده ایم."

بهرحال، قبول اینکه که الزویر سیاستهای خود را تغییر دهد بسیار دشوار است. به اعتقاد سازمان دهندگان این جنبش، این احتمال وجود دارد که به کندی یک سری از تغییرات کوچک اجرا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش روسای دانشگاههای کشور ما نیز در نشستی تصمیم به تحریم الزویر کردند دلیل آنها برای این موضوع قطع شدن ارتباط الزویر با برخی دانشگاههای کشور علیرغم وجود قرارداد بوده است. بهانه الزویر برای این اقدام غیرقانونی انجام تحقیقات دفاعی در این دانشگاهها عنوان شده بود.