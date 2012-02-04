غرب از اشتباهات خود در قبال ایران عبرت بگیرد/ تهران صادقانه عمل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، "پیتر جنکینز" در مصاحبه با بی.بی.سی، با بیان این موضوع در ادامه گفت: تجربیات چند سال گذشته نشان داده که غرب با ادامه این روند نمی تواند به حل موضوع هسته ای ایران نزدیک شود بنابراین بهتر است که غربیها از اشتباهات گذشته خود درس گرفته و وارد مذاکره با ایران شوند.

نمانیده سابق انگلیس در آژانس افزود : غربیها باید وارد مذاکره و آن هم مذاکره باز با ایران شوند. تجربه سالهای گذشته نشان داده که فشار و تحریم نمی تواند راهگشا باشد و با بهره گرفتن ازNPT می توان به راه حلی مسالمت آمیز برای موضوع هسته ای ایران رسید.

جنکینز در پاسخ به پرسشی درباره دلایل اختلاف نظر غرب و تهران درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران گفت : غرب معتقد است که ایران باید به کلی غنی سازی اورانیوم را متوقف کند اما تهران با این دیدگاه مخالف است و باید بگویم که بر اساس ان.پی.تی حق با ایران است چون هر کشوری حق دارد به طور صلح آمیز از انرژی هسته ای استفاده کند.

"پیتر جنکینز"نماینده سابق انگلیس در آژانس

نماینده سابق انگلیس در آژانس بین المللی انرژی اتمی در پاسخ به پرسشی درباره سوالات ادعایی آژانس و عدم پاسخ ایران به این پرسش ها گفت: فکر نمی کنم چنین باشد و من اعتقاد دارم که ایران صاقانه و خالصانه با آژانس و بازرسان آن تعامل کرده است.

جنکینز در پاسخ به این پرسش که "شما قبلا معتقد به نظامی بودن برنامه هسته ای ایران داشتید اما اکنون اینگونه فکر نمی کنید، دلیل این تغییر عقیده چیست ؟" گفت: "بله درست است، من پیشتر فکر می کردم که ایران به دنبال سلاح هسته ای است اما گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا و گزارش های آژانس در مورد صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران موجب شد تا من تغییر عقیده داده و اکنون اعتقاد دارم که هدف ایران از ادامه فعالیت هسته ای افزایش توانائی های خود است.