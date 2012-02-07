حیات وحش فقط شیر و ببر نیست وزغ ها را دریابیم

حرمنصوری درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: این روزها زمان جفت گیری وزغ های تالشی است که بیست روز طول می کشد.

به گفته وی، وزغ های تالشی ارتفاعات عباس آباد، این روزها جفت جفت در تلاش هستند تا به وظیفه ای که طبیعت برعهده شان گذاشته یعنی به بقای نسل عمل کنند، اما ساخت و ساز، جاده و دیوارموانع موجود برسرراه بقای نسل این جانوران کوچک هستند.

منصوری اظهارداشت: تعداد اندکی ازاین وزغها که جاده ها و دیوارها را رد می کنند متاسفانه به علت هوشیاری کمی که در این ایام خاص دارند، در زیر چرخ خودروهای عبوری به صورت عمدی و سهوی له می شوند.

وی افزود: هفته گذشته، باکمک تعدادی ازکوهنوردان گروه دیده بان کوهستان و چند کوه نورد دیگر بیش از ١۵٠ جفت از این وزغ ها جمع آوری و برای جلوگیری از وقوع هر اتفاقی به محل تخمگذاری شان دردریاچه منتقل شدند.

منصوری ازمردم و مسافرانی که این روزها از عباس آباد بهشهر بازدید می کنند درخواست کرد، توجهی ویژه به این مساله داشته باشند و در صورت دیدن وزغ ها به آنها کمک کنند تا به سلامت به مقصدشان برسند.

وی از مسوولان محیط زیست که به فکر احیای ببر مازندران و شیر ایرانی هستند نیزدرخواست کرد فکری هم به حال این جانوران کوچک کنند و گوشه چشمی به آنها داشته باشند.

