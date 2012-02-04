مسئولان باید گره گشای مشکلات مردم باشند

به گزارش خبرنگارمهر، احمد عجم ظهر شنبه در مراسم افتتاح دهیاری یحیی آباد اظهارداشت: همگی باید قدردان حکومت اسلامی بوده و با بیان دستاوردها و خدمات آن برای مردم در مقابل توطئه ها و یاوه گویی های دشمنان ایستادگی کنیم.

وی با تأکید بر امید بخشی به جامعه و افزایش کارایی حکومت دینی و اثبات آن به دنیا افزود: دشمن در تلاش است حکومت اسلامی ایران را ناکام جلوه دهد در صورتی که خدمات زیادی توسط این حکومت به مردم ارائه شده است.

استاندار قزوین با اشاره به اینکه در بسیاری از روستاهای کوچک کشور خدمات زیربنایی و زیر ساختی بسیاری صورت گرفته است تصریح کرد: این خدمات شامل گازرسانی، توسعه شبکه بهداشتی، ایجاد مدارس شبانه روزی، احداث راههای مناسب و دسترسی استان به روستاها است که برای ساخت آنها بیش از میلیاردها ریال اعتبار صرف شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بیانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه تهران اشاره کرد و یادآور شد: وظیفه سنگین امروز ما ایستادگی در برابر استکبار است که از مصادیق این مهم حضور در انتخابات مجلس شواری اسلامی و راهپیمایی 22 بهمن است.

عجم در پایان ضمن تقدیر از اصحاب رسانه جهاد و مبارزه آنها در راه حفظ آرمان های انقلاب را انعکاس مطلوب و صحیح دستاوردهای انقلاب عنوان کرد.

در پایان توسط استاندار قزوین بلوار روستای یحیی آباد و ساختمان دهیاری آن با بیش از دو میلیارد ریال سرمایه گذاری به بهره برداری رسید.

