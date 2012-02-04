به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی آقازاده اظهار داشت: تاثیرات انقلاب اسلامی در شهر کرج، استان البرز و کشور مشهود است که باید دستاوردهای آن برای نسلهای فعلی و آینده بازگو شود.



وی گفت: تاثیرات انقلاب اسلامی نه تنها در ایران و خاورمیانه،‌ بلکه در کل جهان امروز تاثیرات پرنفوذ خود را بر جا گذاشته که این مایه افتخار مسلمانان و ایرانیان است .



وی ادامه داد: در این زمینه امید می رود بعد از گذشت 33 سال به نتایج و آرمانهای انقلاب که همانا توسعه عدل و عدالت و اعتقادات دینی و مذهبی و یکتاپرستی به معنای واقعی است، دست یابیم.



شهردار کرج با اشاره به اینکه در بعد مسائل علمی امروز کشور ما جزو 10 کشور برتر دنیا در علوم پیشرفته است، گفت: پیشرفت های انقلاب اسلامی، حس افتخار و سربلندی را برای تمامی ملت به ارمغان آورده است.



ارائه آمار صحیح نشانگر عملکرد شفاف شهرداری است



معاون اداری مالی شهرداری منطقه 7 کرج گفت: ارائه آمار و عملکرد صحیح از اقدامات صورت گرفته در شهرداری حاکی از عملکرد شفاف این مجموعه است.



سید سعید کشفی اظهار داشت: ارائه آمار نشانه عملکرد مسئولان و میزان موفقیت آنها در امور مربوط به آنها است.



معاون اداری مالی شهرداری منطقه 7 کرج با تاکید بر رسیدن به شاخص های مهم و مدنظر مسئولان و مدیران شهری در حوزه های مختلف، افزود: این مهم نیاز به مولفه های کارآمد و اثرگذاری مانند انجام امور مبتنی بر چارچوب های قانونی دارد.



امضای بیش از سه هزار نامه اداری



معاون اداری مالی شهرداری منطقه 7 کرج با اشاره به امضای سه هزار و 653 نامه اداری در این معاونت، گفت: این تعداد نامه طی دو ماه اخیر به تایید و امضا رسیده است.



کشفی اظهارداشت: تایید نهایی و امضای نامه های اداری پس از طی کردن مراحل اداری و بررسی های کارشناسی صورت می گیرد.



وی با اشاره به تایید نهایی 953 مفاصا حساب، یکهزار و 17 پرونده پایانکار و 43 صلحنامه در این معاونت افزود: علاوه بر این یکهزار و 27 نامه اداری ،316 نامه درخواستی نیز طی دو ماه گذشته به تایید نهایی معاونت اداری مالی شهرداری منطقه 7 رسید است.



ریزش دیوار به روی سه خودرو در کرج



ریزش دیوار در کرج به روی سه دستگاه خودروی پیکان وانت، پراید و پیکان وانت منجر به ایجاد خسارت شد.



طی تماس با سامانه 125 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج یک مورد ریزش آوار به آدرس اسلام آباد منطقه 8 گزارش شد که سریعا نیروهای نجات ایستگاه 12و 15 به محل مورد نظر اعزام شدند.



نیروهای امدادی با حضور در محل حادثه مشاهده کردند که دیوار حائل چهار دیواری به مساحت تقریبی 19 متر مربع (ارتفاع 8 و طول 5/2مترمربع) بر روی سه دستگاه خودروی پیکان وانت، پیکان و پراید ریزش کرده است.



مدیر منطقه 8 شهرداری کرج ضمن قدردانی از شهروندانی که برای پرداخت عوارض به موقع به شهرداری مراجعه می کنند، افزود: این اقدام شهروندان در واقع یاری رساندن به شهرداری در ارائه خدمات مختلف می باشد.



عملیات اجرایی بازپیرایی بلوار 44 متری امام(ره) آغاز شد



مسئول فضای سبز منطقه 3 شهرداری کرج گفت :عملیات اجرایی بلوار 44 متری حضرت امام (ره) ، بلوار یاس و برخی از عرصه های معابر این منطقه به منظور بازپیرایی و زیباسازی آغاز شده است.



ساسان انتظاری افزود: بلوار 44 متری امام خمینی(ره) به طول هزار و 900 متر مربع بازپیرایی و زیباسازی می شود .



وی اضافه کرد: هم اکنون جنگل کاری و ایجاد فضای سبز در محدوده حاشیه بلوار یاس به طول 800 متر مربع جنگل کاری در حال اجراست این در حالی است که این بلوار در گذشته فقط جنگل کاری شده بود .



وی گفت:همچنین بازپیرایی ، بهسازی ، نصب و تعمیر سیستم روشنایی پارکهای منطقه 3 کرج نیز در دستور کار شهرداری منطقه قرار دارد.



