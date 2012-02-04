مرکز بهبودی اقامتی میان مدت مصرف کنندگان مواد مخدر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم محمدی مدیر کل بهزیستی هرمزگان پیش ازظهر شنبه در مراسم افتتاحیه مرکز غیردولتی تر اعتیاد با حضور نماینده مجلس و هیئت همراه ضمن عرض تبریک ایام دهه فجر و شروع امامت حضرت ولی عصر(عج)عنوان داشت: دین مبین اسلام برای شان و کرامت انسانی جایگاه ویژه ای برخوردار است زیرا نجات یک انسان یعنی نجات بشریت محسوب می شود.

محمدی بیان داشت: امروز یکی از عواملی نجات افراد گرفتار در دام اعتیاد، عزم راسخ این افراد برای ترک این بلای خانمان سوز است.

وی اظهار داشت: بیگانگان انواع تهدیدات برعلیه انقلاب اسلامی به کار برده اند که به یاری خدا ناکام ماندند اما باید دقت شود که یکی دیگر از حربه های دشمن انقلاب اعتیاد است که مهمترین مانع برای رسیدن به پیشرفت کشود محسوب می شود.

مدیرکل بهزیستی عنوان داشت: افرادی که گرفتاراعتیاد شدند باید با عزمی راسخ از این آلودگی که نه تنها برای خود بلکه خانواده ها را هم به قهقرا می کشاند، رهایی یابند.

محمدی در ادامه افزود: خانواده ها هم با افرادی که در کمپ ترک اعتیاد به پاکی رسیدند با آغوش باز آنها را همراهی کنند زیرا با کمک و همیاری همه افراد می توان به جامعه ای پاک خواهیم داشت.

احسان اله بخشی مسئول مرکز ترک اعتیاد نیایش در ادامه مراسم افتتاحیه گفت: این مرکز با زیربنای 200متر و مساحت 700مترمربع با ظرفیت 60 نفر در هر دوره است که هر دوره یک ماهه که تا سه ماه قابل تمدید است وهم اکنون به فعالیت رسمی خود تحت نظارت بهزیستی ادامه می دهد.

اله بخشی افزود: مرکز ترک اعتیاد یک سال با امکانات ابتدایی به صورت غیر رسمی فعالیت داشته با درمان غیر دارویی و درمان متکی به گروههای هم درد مبتنی بر قدمهای 12 گانه بوده که مردم به دلیل عدم آگاهی کمتر مراجعه می کردند.

وی بیان داشت: اطلاع رسانی مناسب در طول یکساله باعث اعتماد مردم به این کمپ شد که تاکنون 350نفر پذیرش داشته ایم و از 350نفر 90درصد در بهبودی مانده اند.

مسئول مرکز ترک اعتیاد نیایش با اشاره به اینکه مشارکت خانواده ها در بهبودی موثر است، اظهارداشت: سه درصد ازبیماری معتاد مصرف مواد است اما 97درصد بیماری نیاز روانی فرد بیمار است.

اله بخشی در ادامه افزود: فردی که دچار اعتیاد می شود با انزوای اجتماعی احساس زنده بودن می کنند باید تلاش کنیم که آنها را در جامعه نگه داریم چون یک معتاد به تنهایی درمان نمی شود.

وی یادآورشد: افراد معتاد با حضور و کمک خانواده خود در کمپها به بازتوانی می رسند و این با توجه بیشتر افراد جامعه و با شناخت فعالیت کمپ ها به آن امیدواریم که به نتیجه مطلوب برسیم.