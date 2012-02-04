حسین فتاحی که مسئولیت تدوین مجموعهای داستانی درباره معصومان از رسول اکرم تا حضرت مهدی (عج) را برعهده دارد، به خبرنگار مهر گفت: هدف از این کار، آشنا کردن بچههای دبستانی با شیوه عملی معصومان است و انتشارات قدیانی این مجموعه را در قالبی آموزنده، جذاب و قابل فهم برای بچهها منتشر میکند.
وی ادامه داد: از زندگی و گفتههای هریک از معصومان، 10 فراز که قابلیت روایت داستانی دارد، انتخاب میشود و هر نویسنده 10 کتاب 10 صفحهای درباره هر یک از معصومان مینویسد. از این مجموعه تاکنون «قصههای عاشورایی» درباره امام حسین (ع) منتشر شده و «قصههای نهجالبلاغه» درباره حضرت علی (ع) نیز آماده شده است. تاکنون 70 درصد کارهای تصویرگری شده و بقیه نیز در دست آمادهسازی است.
این نویسنده با اشاره به اینکه این کتابها مصور و رنگی خواهد بود، بیان کرد: در نظر داریم در پایان پروژه، هر 10 جلد مربوط به یکی از معصومین را در قالب یک کتاب مصور و رنگی منتشر کنیم و فکر میکنیم مجموعه به طور کامل در نمایشگاه کتاب سال آینده عرضه شود.
فتاحی افزود: نخستین کتابها از این مجموعه تابستان امسال منتشر شد و در فاصله یکساله همه مجلدات آن منتشر شده است. نویسندگانی چون محمدرضا سرشار، حمید گروگان، فریبا کلهر، مجید ملامحمدی، مسلم ناصری و محمود پوروهاب هر کدام کتابهای مربوط به یکی از معصومان را به رشته تحریر در آوردهاند.
مسئول تدوین مجموعه داستانی درباره معصومین از دیگر کارهایی که در انتشارات قدیانی برای بچهها تدوین میشود اینگونه گفت: در کنار اینها، 5 کتاب درباره زندگی و سیره معصومین در قالب قصههای منظوم تدوین شده است و همچنین درباره متون کهن و شخصیتهای تاریخی هم چنین پروژههایی موجود است.
وی در پاسخ به اینکه آیا این تمهیداتی برای رسیدن کتابها به دست مخاطبان هم شده است، توضیح داد: مشکل توزیع کتاب در کشور ما وجود دارد و کتابها به دست یک درصد مخاطبان هم نمیرسد. ما 5 میلیون دانشآموز دبستانی داریم که با شمارگان 5 هزار نسخه، این کتابها از هر هزار نفر به دست یک نفر میرسد.
فتاحی در پایان گفت: حل مشکل توزیع کتاب نیاز به مدیریت منسجم دارد و به شخصه پیشنهادهای زیادی در طول این سالها دادهام، مثلا وزارت آموزش و پرورش میتواند کتاب بخرد و در مدارس توزیع کند. ایجاد مراکز دائمی فروش کتاب با ارائه انواع کتابها در سراسر کشور و ... از جمله راهکارهای پیشنهادی است.
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