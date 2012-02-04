به گزارش خبرنگار مهر، سردار مومنی امروز در مراسم افتتاح نخستین سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض در آزادراهها گفت: فناوری نوین پایه و اساس ساماندهی ترافیک است و چاره ای نداریم که برای کنترل حمل و نقل و سازماندهی کردن آن از این فناوری ها استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه 10 سال پیش مجموعه خودروهای کشور 4 میلیون خودرو بود، گفت: در ابتدای دهه 90 تعداد خودروها به 14 میلیون رسیده است و پیش بینی می شود که در پایان این دهه خودروها به 40 میلیون برسند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی افزود: در هر ساعت 319 وسیله نقلیه در کشور شماره گذاری می شود به عبارتی از صبح تا قبل از ظهر بیش از هزار وسیله نقلیه وارد چرخه حمل و نقل کشور شده اند.

وی با بیان اینکه در سال 90 بیش از یک میلیون و 700 هزار راننده به چرخه حمل و نقل وارد شده اند، گفت: با وجود افزایش تعداد سفرها و خودروها در 9 ماهه اول امسال تعداد کشته ها در جاده بیش از 2 هزار و 700 نفر کاهش یافت.

مومنی اظهار داشت: امسال با وجود اینکه حدود 2 میلیون خودرو در کشور شماره گذاری شده اما 15 هزار نفر انسان کمتر مجروح شده اند که کاهش 10 هزار میلیارد تومانی خسارت را به دنبال داشت.

وی با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد جابه جایی بار و مسافر در کشور به صورت زمینی انجام می شود، گفت: این در حالی است که در کشورهای اروپایی سفرهای کمتری از طریق زمینی انجام می گیرد و وسعت کشور ما هم چند برابر کشورهای اروپایی است.