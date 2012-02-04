اردکان در مسیر توسعه/ از کوره های دستی تا قطب فولاد کشور

به گزارش خبرنگار مهر، اردکان که روزگاری یکی از شهرهای کوچک و فاقد امکانات به شمار می رفت امروز در همه عرصه ها از سوادآموزی و امکانات رفاهی نظیر آب و گاز و برق و تلفن و ... گرفته تا امکانات بهداشتی و درمانی و صنعتی و کشاورزی و ... رشد قابل توجهی و حتی در برخی موارد غیرقابل باوری داشته است که همه این پیشرفت ها مدیون انقلاب اسلامی است.

اردکانی که روزگاری از صنعت تنها وجود چند کوره آجرپزی دستی را درک کرده بود، این روزها به یکی از شهرهای بزرگ صنعتی کشور تبدیل شده و اکنون از آن به عنوان سومین قطب فولاد کشور یاد می شود.

روزهای سخت و تاریک قبل از انقلاب جوانان اردکانی برای یافتن شغل به پایتخت و شهرهای بزرگ مهاجرت می کردند اما اردکان امروز خود به شهری مهاجرپذیر تبدیل شده و جوانان بسیاری از شهرهای مختلف کشور برای اشتغال در صنایع و معادن آن به اردکان سفر می کنند.

بی شک انقلاب اسلامی ایران اقتدار، توسعه، امنیت و پیشرفت را در کل دوره های تاریخی به اوج رسانده و مقایسه سه دهه گذشته با قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در بخش های مختلف، خود گویای این واقعیت است.

حجم آب تولیدی در اردکان از 620 هزار به شش میلیون مترمکعب رسید

فرماندار اردکان با اشاره به پیشرفت های این شهرستان در سه دهه گذشته و دستاوردهایی که انقلاب اسلامی برای آن به دنبال داشته است، اظهار داشت: وضعیت آبرسانی در اردکان در دهه های اخیر روند قابل توجهی داشته است به نحوی که در حوزه آب و فاضلاب شهری حجم آب تولیدی شهرستان اردکان قبل از پیروزی انقلاب 620 هزار متر مکعب بوده که این میزان هم اکنون به شش میلیون مترمکعب رسیده است.

احمد کمالی تصریح افزود: هم ‌اکنون در شهر اردکان 100 درصد خانوارها زیر پوشش آب آشامیدنی سالم هستند که این میزان در سالهای قبل از انقلاب از 45 درصد تجاوز نمی کرد.

وی با بیان اینکه حجم مخازن ذخایر آب شهری ابتدای انقلاب هزار مترمکعب بوده و در حال حاضر به 25 هزار متر مکعب رسیده است، بیان داشت: عملیات اجرایی یک واحد مخزن 10 هزار مترمکعبی نیز با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال آغاز شده که پیش ‌بینی می ‌شود تا تیرماه سال آینده تکمیل و بهره‌ برداری شود.



امروز در حالی 95 درصد روستاهای اردکان به شبکه آب شرب سالم متصل هستند که قبل از انقلاب هیچ یک از روستاهای اردکان آب آشامیدنی سالم نداشتند فرماندار اردکان

کمالی یادآور شد: هیچ یک از روستاهای شهرستان اردکان تا قبل از انقلاب از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار نبوده ‌اند اما در حال حاضر حدود 95 درصد روستاهای اردکان به شبکه آب شرب سالم متصل هستند.

فرماندار اردکان با بیان اینکه کار اجرای شبکه فاضلاب در روستاها نیز آغاز شده است، افزود: در حال حاضر اجرای شبکه فاضلاب در روستای ملکوه اردکان در حال انجام است.

این مسئول خاطرنشان کرد: عملیات انتقال آب به روستای مغستان به طول 5.5 کیلومتر انجام شده و اجرای خط انتقال آب به روستای سروعلیا نیز به طول 9.5 کیلومتر به زودی به پایان خواهد رسید.

کمالی با اشاره به بزرگترین پروژه‌ های در حال احداث در این حوزه عنوان کرد: ساخت مخزن 100 مترمکعبی دو قلو و تعویض شبکه توزیع و انتقال مجتمع سروسفلی، عطرآباد و علی‌آباد از مهمترین پروژه‌ های در حال احداث در حوزه آب و فاضلاب روستایی است.

طرح هادی مهمترین دستاورد عمرانی برای روستاها

فرماندار اردکان با اشاره به حوزه عمران روستایی و بنیاد مسکن در روستاهای این شهرستان نیز عنوان کرد: اجرای طرح هادی در روستاها از نعمات پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر در 100 درصد روستاهای بالای 20 خانوار شهرستان طرح هادی و بهسازی معابر صورت گرفته است.

کمالی افزود: پروژه احیای بافت قدیم عقدا به عنوان طرح نمونه کشوری در سا ل‌های اخیر در شهرستان اردکان انجام شده است.

کمالی احمدآباد را نخستین روستای شهرستان اردکان دانست که پس از انقلاب، طرح هادی در آن انجام شد.

این مسئول درباره مهمترین پروژه‌ های در حال احداث در حوزه عمران روستایی نیز افزود: در این راستا بهسازی روستاهای رباط پشت بادام، روستای نمونه گردشگری هامانه و مزرعه نو با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال در حال انجام است.

روستاهای اردکان از ابتدایی ترین امکانات بهداشتی محروم بودند/ فعالیت پایگاه های اورژانس روستاها

وی با بیان اینکه قبل از انقلاب خدمات بهداشتی و درمانی به صورت فوق‌العاده ضعیف به مردم انجام می‌ شد، تاکید کرد: این خدمات تنها در شهر اردکان انجام می‌ شده و روستاییان و پابرهنگان از ابتدایی ‌ترین امکانات بهداشتی هم محروم بوده‌ اند.

کمالی با اشاره به اینکه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی قبل از پیروزی انقلاب در شهرستان اردکان وجود نداشته است، یادآور شد: نخستین واحد اورژانس در سال 1371 در شهر اردکان راه ‌اندازی شده و در حال حاضر در روستاهای رباط، ساغند، خرانق، عقدا، اردکان و چوپانان پایگاه‌های اورژانس فعال هستند.

فرماندار اردکان ادامه داد: ساختمان اورژانس بین‌ راهی ترک ‌آباد نیز در آینده با اعتباری بالغ بر 300 میلیون ریال افتتاح خواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: قبل از پیروزی انقلاب تنها یک واحد درمانگاه و یک واحد شیروخورشید در دسترس مردم قرار داشته است.

وی بیان داشت: در حال حاضر 10 مرکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی و 14 خانه بهداشت حتی در دورافتاده ‌ترین نقاط روستایی این شهرستان در حال فعالیت هستند.

فرماندار اردکان افتتاح بیمارستان 148 تختخوابی ضیایی را از افتخارات شهرستان اردکان عنوان کرد و گفت: در حال حاضر به جز جراحی مغز و اعصاب، کلیه بخش ‌های درمانی در این بیمارستان در حال فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه قبل از انقلاب تعداد مشترکان برق در اردکان چهار هزار مورد بوده است، عنوان کرد: این تعداد در حال حاضر به 35 هزار و 573 نفر افزایش یافته است و تمام روستاییان نیز از نعمت برق برخوردار هستند.

برگزاری جشن اتمام برق رسانی به روستاهای بالای پنج خانوار در اردکان

کمالی از برگزاری جشن اتمام برق ‌رسانی به روستاهای بالای پنج خانوار در شهرستان اردکان در آذرماه امسال خبر داد و تاکید کرد: با تأمین بودجه‌ ای که صورت گرفته به زودی محدود روستاهای زیر پنج خانوار باقی ‌مانده نیز برق‌ دار خواهند شد.

فرماندار اردکان یادآور شد: بزرگترین پروژه در دست اقدام این بخش نیز برق ‌رسانی به روستاهای حاجی‌آباد زرین است که در شرف افتتاح است.

تا سال آینده همه نقاط اردکان گازرسانی می شود

این مسئول با اشاره به تاسیس اداره گاز شهرستان اردکان در سال 77 عنوان کرد: تا سال 91 کل اماکن شهر اردکان از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 24 هزار و 150مشترک گاز در شهرستان اردکان داریم، اضافه کرد: از این 22 هزار مورد شهری و دو هزار و 150 مورد روستایی است و در مجموع 12 روستا در اردکان از نعمت گاز بهره‌مند هستند.

کمالی مهمترین پروژه این بخش را گازرسانی به روستای سروعلیا و همچنین انتقال گاز به پروژه مسکن مهر اردکان و احمدآباد دانست.

توسعه 100 درصدی در حوزه راه های اردکان

این مسئول به خدمات صورت گرفته در حوزه راه و ترابری نیز پرداخت و تاکید کرد: توسعه راه‌های برون شهری به هیچ عنوان با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست و این توسعه بیش از 100 درصد بوده است.

کمالی ادامه داد: جاده‌های برون شهری شهرستان اردکان قبل از انقلاب تنها به چند کیلومتر محدوده بوده و در حال حاضر مسافت راه‌های برون شهری شهرستان هزار و 200 کیلومتر است.

فرماندار اردکان تصریح کرد: مهمترین پروژه در دست احداث این شهرستان کمربندی غربی اردکان ـ یزد و جاده اردکان - چوپانان است.

وی با اشاره به رشد کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی در شهرستان اردکان طی 33 سال انقلاب اسلامی عنوان کرد: با وجود خشکسالی‌ هایی که وجود داشته است توسعه کشاورزی در قالب سطح زیر کشت و برداشت محصولات عمده کشاورزی این شهرستان بسیار ملموس است.



با وجود خشکسالی های پی در پی در دهه اخیر، به جز محصول انار در سایر محصولات کشاورزی به ویژه پسته و روناس، اردکان امروز قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست و سطح زیرکشت این محصولات افزایش سه برابری داشته است فرماندار اردکان

فرماندار اردکان یادآور شد: سطح زیر کشت پسته از سه هزار هکتار به هفت هزار و 53 هکتار، روناس از 250 هکتار به 820 هکتار رسیده است.

وی اضافه کرد: تنها سطح زیرکشت انار به دلیل تخریب باغات و توسعه شهرنشینی از هزار و 200 هکتار به 820 هکتار تقلیل یافته است.

وی با اشاره به خدمات صورت گرفته در بخش مسکن و شهرسازی اظهار داشت: در سال‌ های اخیر با اجرای طرح عظیم مسکن مهر در سراسر کشور به همراه اعطای تسهیلات مسکن ریاست جمهوری مشکل مسکن اقشار کم درآمد تا حد زیادی رفع شده است.

کمالی به ارائه گزارشی از اجرای پروژه مسکن مهر در اردکان و احمدآباد پرداخت و افزود: فاز اول مسکن مهر اردکان با 295 واحد مسکونی 85 درصد پیشرفت کار داشته است و تا پایان سال شاهد بهره‌برداری از آن خواهیم بود.

فرماندار اردکان ادامه داد: مسکن مهر احمدآباد نیز در قالب 45 واحد مسکونی با پیشرفت کار 90 درصد همراه بوده و تا پایان سال به متقاضیان واگذار خواهد شد.

کمالی تاکید کرد: عملیات اجرایی فاز دوم مسکن مهراردکان در قالب 150 واحد مسکونی از دو ماه پیش آغاز شده و 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

این مسئول یادآور شد: تاکنون هزار و 250 نفر در شهرستان اردکان تسهیلات مسکن ریاست جمهوری دریافت کرده ‌اند.

یک تعاونی قبل از انقلاب اکنون به 394 مورد رسیده است

وی با بیان اینکه پیش از پیروزی انقلاب تنها یک واحد تعاونی با فعالیت محدود به ثبت رسیده است، گفت: این آمار با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب به 394 مورد رسیده است.

فرماندار اردکان بیان کرد: در حال حاضر 28 هزار نفر در تعاونی‌ های مختلف عضویت دارند و این واحدهای تعاونی از حمایت‌های دولتی بهره‌ مند هستند.

کمالی با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در حوزه صنایع و معادن افزود: قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی هیچ‌ گونه فعالیت صنعتی در شهرستان اردکان وجود نداشته و تنها چند کوره دستی تولید خشت و آجر به چشم می‌ خورده است.

قبل از انقلاب در اردکان هیچگونه فعالیت صنعتی انجام نمی شد و تنها چند کوره دستی خشت و آجر تولید می کردند اما اکنون اردکان با 300 واحد صنعتی به شهری صنعتی تبدیل شده و در آینده نزدیک سومین قطب فولاد کشور می شود

وی ادامه داد: اما در حال حاضر در مجموع 300 واحد صنعتی با ظرفیت اشتغال‌ زایی بیش از 18 هزار نفر مشغول به فعالیت هستند و این شهرستان در آینده نزدیک به سومین قطب فولاد کشور تبدیل خواهد شد.

وی تصریح کرد: تعداد معادن فعال در شهرستان اردکان بیش از 50 مورد است که حدود هزار نفر در این واحدها اشتغال دارند.

فرماندار اردکان با اشاره به مهمترین پروژه‌های در حال احداث و در شرف افتتاح از راه‌اندازی کارخانجات شیشه فلوت، خط دوم فولاد غدیر همچنین دو واحد کاشی و سرامیک ظرف چندماه آینده خبر داد.

وی همچنین با اشاره به دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی در اردکان نیز عنوان کرد: قبل از انقلاب تنها 45 درصد مردم شهرستان اردکان از نعمت سواد بهره ‌مند بودند اما در حال حاضر بیش از 97 درصد مردم شهرستان سواد دارند و در آینده نزدیک جشن باسوادی در اردکان برگزار خواهد شد.

شش مدرسه قبل از انقلاب به 111 مدرسه رسیده است

کمالی با بیان اینکه تا قبل از پیروزی انقلاب تنها شش باب مدرسه در شهرستان اردکان وجود داشت، اظهار داشت: در حال حاضر 111 مدرسه در کل شهرستان دایر است و تعداد کل دانش ‌آموزان این شهرستان 11 هزار و 650 نفر است.

فرماندار اردکان یادآور شد: هم‌اکنون در شهرستان اردکان 10 هزار دانشجو با بیش از 50 کد رشته تحصیلی در شش مرکز آموزش عالی مشغول به تحصیل هستند.

وی ادامه داد: سه مرکز حوزه علمیه با بیش از 400 نفر طلبه خواهر و برادر نیز در این شهرستان به تحصیل اشتغال دارند.

کمالی اظهار داشت: اردکان در حوزه ورزشی نیز پیشرفت های قابل توجهی داشته است به نحوی که هم اکنون چهار هزار ورزشکار در رشته های مختلف مشغول فعالیت هستند.

فعالیت چهار هزار ورزشکار در اردکان/ ایجاد 50 فضای ورزشی در اردکان

وی با بیان اینکه قبل از پیروزی انقلاب دو سالن ورزشی و یک زمین خاکی در این شهرستان وجود داشت افزود: در حال حاضر 50 فضای ورزشی شامل سالن، باشگاه و زمین ورزشی در این شهرستان وجود دارد.

فرماندار اردکان تاکید کرد: مهمترین پروژه در شرف افتتاح این بخش سالن هزار و 200 نفره فجر و زورخانه فرخنده است که تا چند روز آینده افتتاح می‌ شود.

خوان گسترده انقلاب اسلامی در همه شهرستان های استان یزد همچون سایر نقاط کشور گسترده شده که در گزارش های بعدی توسعه سایر شهرستانهای استان در مسیر انقلاب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بی شک بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی، از یک سو مردم را به نظام اسلامی دلگرم تر از گذشته خواهد کرد و از سوی دیگر انگیزه مدیران و مسئولان را برای انجام کارهای بزرگتر تقویت می کند.