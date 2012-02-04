یک میلیون دام علیه تب برفکی در استان کرمان مایه کوبی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره مبارزه با بیماریهای دامی اداره کل دامپزشکی استان کرمان با اشاره به اتمام فاز دوم واکسیناسیون تب برفکی گفت: طی مدت دو ماه تعداد 98 هزار و 918 راس گاو و گوساله و یک میلیون و 218 هزار و 466 راس گوسفند و بز تحت پوشش واکسیناسیون تب برفکی قرار گرفتند.

الهام پور محسنی اظهار داشت: بیماری تب برفکی به دلیل ایجاد خسارات جبران ناپذیر در صنعت دامپروری یکی از چالشهای مهم جامعه جهانی در رسیدن به امنیت غذایی است.

این مسئول تصریح کرد: از خسارات جبران‌ناپذیر این بیماری می‌توان به تلفات دام‌های کوچک، وقوع لنگش، کاهش اشتهای دام به سبب ایجاد تاول‌های دهانی و در نتیجه کاهش تولید و پایین آمدن راندمان اقتصادی در گله اشاره کرد.

واکسیناسیون رایگان در ایام دهه فجر در فهرج انجام می شود

رئیس شبکه دامپزشکی فهرج گفت: در روزهای دهه فجر واکسیناسیون رایگان و نیز توزیع برخی داروها به صورت رایگان صورت می گیرد.

مهدی بمانی دشتی ابراز داشت: ویزیت رایگان دام ها نیز در روزهای 15 و 16 بهمن ماه انجام می شود.

بمانی ادامه داد: داروهای آنتی بیوتیکی تتراسیکلین و نیز ضد انگل آلبندازول از پرکاربردترین داروهای دامپزشکی هستند که به صورت رایگان در اختیار دامداران مناطق محروم قرار خواهند گرفت.

150 قلاده سگ علیه بیماری هاری در ارزوئیه مایه کوبی شدند

رئیس شبکه دامپزشکی ارزوئیه گفت: واکسیناسیون علیه بیماری هاری بر روی 150 قلاده سگ و 512 راس گاو در شهرستان اروزئیه انجام شد.

مرضیه صادقی ابراز داشت: بیماری هاری یکی از خطرناکترین بیماری های قابل انتقال به انسان است که باعث تورم حاد و کشنده مغز در انسان و کلیه حیوانات خونگرم می شود.

صادقی ادامه داد: هاری درمان ندارد اما در صورت گاز گرفتن توسط حیوان هار با اقدام سریع و مراجعه به مراکز بهداشتی می توان از ابتلا به این بیماری جلوگیری کرد.

