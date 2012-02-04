به گزارش خبرنگار مهر، پری صیادی ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی از رونمایی دومین ژورنال لباس ایرانی- اسلامی حاصل کار کمیته مد و لباس در روزچهارم اسفندماه در تالار شهید آوینی بندرعباس خبر داد و اظهار داشت: تهیه ژورنال ایرانی-اسلامی در بندرعباس در راستای نزدیک کردن ارزشها و رفتارهای بانوان برای رعایت کردن ارزشهای دینی است.

وی افزود: طرح ژورنال مذکور آزاده آریانا از جوانان خلاق و طراح لباس و مدرس دانشکده فنی و حرفه‌ای است که با خوش فکری در نهایت کار زیبایی ارائه داد و همچینن مدلهای این ژورنال با نمایش زنده دو سانس به اجرا در می آید.

مدیر کل امور بانوان استانداری هرمزگان تصریح کرد: با توجه به اینکه هنجارهای هر جامعه ای منطبق بر ارزشهای آن است، در جامعه اسلامی هم انتظار می رود رفتار مناسب با ارزشهای موجود در آن باشد، بنابراین با توجه به تبلیغات وسیعی که دشمن به راه انداخته تا به روش های مختلف بتواند بر رفتار و افکار جوانان تاثیر سوء بگذارند نیاز به یک کار جهادی فرهنگی وجود دارد.

صیادی ادامه داد: همانگونه که جوانان خود در عرصه های مختلف انقلاب و دفاع مقدس نقش آفرینی کردند این بار همین جوانان متعهد نیز باید در خصوص مسائل فرهنگی خود برنامه ریزی و مشارکت فعال داشته باشند و وارد عرصه شوند.

وی گفت: یکی از زمینه هایی که سال ها مورد توجه دشمن برای پیاده کردن برنامه هایش بوده، مسئله پوشش بانوان و جوان های ماست؛ بنابراین وظیفه نهادهای فرهنگی است که تلاش کنند رفتارها با ارزشها متناسب باشند که دین اسلام به خوبی در بحث فقه در مورد مساله حجاب، حدود آن را مشخص کرده و از منظر تربیتی، فقهی و اجتماعی نیز به آن پرداخته است.

مشاور استاندار هرمزگان در امور بانوان و خانواده تصریح کرد: همچنین در آیات قرآن کریم ازجمله در سوره احزاب به طور آشکار این مسئله آمده است و هدف نهایی آن را محافظت از شخصیت انسانی زن در دو بعد ظاهری و باطنی بیان کرده است.

صیادی عنوان کرد: از آنجایی که تنوع طلبی و زیبادوستی از ویژگی های روحی و شخصیتی افراد است، در این ژورنال به مدل های متنوع و رنگارنگ برای انواع سلیقه ها توجه شده و لباس های ادارات، محافل و مجالس به شکلهای مانتو و چادرهای نو و اسلامی آمده است.

مدیر کل امور بانوان استانداری هرمزگان اضافه کرد: این کار با حمایت دفتر امور بانوان و خانواده، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل آموزش و پرورش تهیه شده است و در ابتدای کار مدل های آن در ادارات و نهادها و با حمایت دستگاه ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.