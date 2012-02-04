افتتاح 80 طرح برق رسانی شهری و روستایی در زنجان

کاظمی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برق رسانی به سه روستا ودو امامزاده از طریق انرژی خورشیدی، تامین برق پمپاژ ایستگاههای آب روستاها و پروژه های مسکن مهر فاز 6،8,9 گلشهر کاظمیه که با اعتباری بالغ بر 1,5 میلیارد تومان افتتاح می شود.

وی ادامه داد: 40 مورد از پروژه های قابل افتتاح در شهرستان زنجان، دو مورد در شهرستان ابهر، 15 مورد در خدابنده، 10 مورد در خرمدره، دو مورد ایجرود، سه مورد سلطانیه، سه مورد ماهنشان و سه مورد در طارم خواهد بود.

وی افزود: در استان 330 هزار مشترک برق وجود دارد که در این راستا 18 درصد از کل مصرف انرژی در تعرفه خانگی، 22 درصد مصارف انرژی برق در بخش کشاورزی، شش درصد در بخش عمومی ادارات، سه درصد سایر مصارف و 50 درصداز مصارف انرژی برق در بخش صنعت است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان تعرفه های مصرف انرژی برق بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها را در مصارف خانگی با ده درصد کاهش، عمومی 36 درصد کاهش، کشاورزی 18 درصد افزایش مصرف و صنعت را با 13 درصد افزایش و سایر را با 7 درصد کاهش اعلام کرد.

کاظمی تاکید کرد: در مجموع به طور متوسط نرخ رشد مصرف انرژی 4 درصد رشد داشته است و لذا به دلیل افزایش مصارف انرژی برق در بخش صنعت و کشاورزی بوده است.

وی یادآور شد: از ابتدای سال تاکنون بالغ بر 18 هزار انشعاب واگذار شده است که در سال 88، 10 هزار تا 12 هزار انشعاب واگذار شده بود که در سال 89 رکورد شکسته شد و به 21 هزار انشعاب رسید.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان گفت: طی 9 ماهه امسال 16 هزار انشعاب برق نصب (واگذار) شده است.