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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۰۱

پلیس آگاهی هشدار داد؛

تغییر شگرد فعالیت اعضای شرکتهای هرمی

تغییر شگرد فعالیت اعضای شرکتهای هرمی

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی کشور گفت: شرکتهای هرمی روشهای فعالیت خود را تغییر داده و در قالب سرمایه گذاری با سود کلان به میدان آمده‌اند.

سرهنگ عبدالله قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با هشدار به هموطنان اظهار داشت: با توجه به برخوردهای پلیس آگاهی طی سالهای اخیر با اعضای و سرشاخه های شرکت های هرمی و آگاهی مردم درباره نحوه فعالیت آنان شاهد تغییر شیوه عضوگیری اعضای این شرکتها هستیم. سرمایه گذاری با دریافت سود بالا یکی از شگردهای این شرکتها است، بطوریکه آنها افراد را به سرمایه گذاری در شرکت های معتبر دعوت کرده و خود را به عنوان یک شرکت معتبر جا می زنند.

وی افزود: اعضای شرکتهای هرمی به دنبال جذب سرمایه های افراد هستند و در جلسات خود مدعی می شوند که با سرمایه گذاری در این شرکتها می توان ره صد ساله را در عرض چند روز طی کرد. این شرکتها با فعالیت خود و کلاهبرداری های کلان باعث آسیب رساندن به کانون خیلی از خانواده ها شده و آنها را در معرض نابودی قرار داده اند.

معاون اجتماعی پلیس آگاهی ناجا اظهار داشت: هر گونه همکاری در اجاره یا رهن واحدهای مسکونی، اداری یا تجاری با شرکتهای هرمی به عنوان معاونت در جرم تلقی می شود و فعالیت در شرکتهای هرمی به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.

وی در پایان گفت: در صورتی که اعضای اصلی این شرکت ها بار دیگر اقدام به تکرار جرایم خود کنند، طبق قانون، مجازات بیشتری در انتظار آنها است.

کد مطلب 1524948

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