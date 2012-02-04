مدیران از فرهنگ شهید و شهادت فاصله نگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی صبح شنبه در مراسم پرده برداری از یادمان ۲۹شهید دانش آموز که همزمان با دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی و پانزدهم بهمن ماه با عنوان "انقلاب اسلامی، جهاد اقتصادی، فرهنگ و احیای ارزشهای اسلامی" در قرچک صورت گرفت، افزود: پیروزی انقلاب اسلامی به برکت خون شهدا به وقوع پیوست و پیام آن هم اکنون در تمام جهان طنین انداز شده است.

رئیس آموزش و پرورش قرچک نیز در این مراسم گفت: اگر این فرهنگ پویا در جامعه استوار باشد، بدانید دشمنان شکست خواهند خورد و پرچم انقلاب اسلامی با دستان با کفایت مقام معظم رهبری به امام عصر(عج) سپرده خواهد شد.

گفتنی است شهیدان حسین آژیرلو، مجتبی ابراهیمی، احمد ارژنگی، حسین افراشته، محمد اله یاری، مجید امید رنانی، مرتضی امیر حسنی، حسین بهرامی، قاسم تاجیک، غلام حسن تمدنی، خدایار جهانگیری، مسلم حاج محمدی، سید مصطفی حسینی، سید داود حسینی، حمید حیدر زاده، پرویز حیدر نسب، حسین خاک حسینی، محمود خاوری، محمد خورسندی، فلاح خیالی، محمد حسن داود آبادی، حمید رضا دلدار، حمید رضایی، مشتاقعلی سرایی، محمد سروندی، ایوب سلگی، امیر شفیعی، مرتضی صدقی و احمدرضا صدیق منفرد از شهدای دانش آموز منطقه قرچک هستند.

همچنین در این مراسم فرمانده سپاه ناحیه ورامین، رئیس بنیاد حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران، مسئولان و کارمندان اداره آموزش و پرورش قرچک حضور داشتند.