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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۵۸

عزت‌الله الوندی «قصه‌های خانه‌ قدیمی» را در 10 جلد می‌نویسد

عزت‌الله الوندی «قصه‌های خانه‌ قدیمی» را در 10 جلد می‌نویسد

«قصه‌های خانه قدیمی» مجموعه داستان 10 جلدی به قلم عزت‌الله الوندی است که وی نگارش 7 جلد آن را به پایان رسانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، «قصه‌های خانه قدیمی» عنوان مجموعه‌ای 10 جلدی به قلم عزت‌الله الوندی است که وی تاکنون 7 جلد آن را نوشته و در حال نگارش دیگر جلدهای این مجموعه برای کودکان است.

هر یک از جلدهای این مجموعه داستان و شخصیت‌های مستقل دارد و آنچه در بین همه آنها مشترک است لوکیشن یک خانه قدیمی است که در برخی از داستان‌ها این خانه قدیمی محور داستان است و گاهی هم به حاشیه می‌رود.

ناشر این کتاب‌ها که قرارست به صورت رنگی و مصور منتشر شود هنوز قطعی نشده است و قاب کوچولو، گنجشک و دانه، تنها نبود، اتوبوس مخصوص، قناری و قلب آدم‌برفی نام برخی از داستان‌های این مجموعه هستند.

الوندی درباره داستان‌های این مجموعه می‌گوید: قصه‌های این مجموعه را پیش از اینکه مکتوب کنم به طور شفاهی برای فرزندم تعریف کرده بودم و حتی نظرات و ایرادهای وی را هم شنیده و در داستان‌ها اعمال کرده بودم؛ چراکه فکر می‌کنم وقتی یکی از بچه‌های بخشی از داستان را متوجه نشود و یا بدان ایراد بگیرد دیگر بچه‌ها هم همین مشکل را خواهند داشت. 

کد مطلب 1524957

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