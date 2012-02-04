به گزارش خبرنگار مهر، «قصه‌های خانه قدیمی» عنوان مجموعه‌ای 10 جلدی به قلم عزت‌الله الوندی است که وی تاکنون 7 جلد آن را نوشته و در حال نگارش دیگر جلدهای این مجموعه برای کودکان است.

هر یک از جلدهای این مجموعه داستان و شخصیت‌های مستقل دارد و آنچه در بین همه آنها مشترک است لوکیشن یک خانه قدیمی است که در برخی از داستان‌ها این خانه قدیمی محور داستان است و گاهی هم به حاشیه می‌رود.

ناشر این کتاب‌ها که قرارست به صورت رنگی و مصور منتشر شود هنوز قطعی نشده است و قاب کوچولو، گنجشک و دانه، تنها نبود، اتوبوس مخصوص، قناری و قلب آدم‌برفی نام برخی از داستان‌های این مجموعه هستند.

الوندی درباره داستان‌های این مجموعه می‌گوید: قصه‌های این مجموعه را پیش از اینکه مکتوب کنم به طور شفاهی برای فرزندم تعریف کرده بودم و حتی نظرات و ایرادهای وی را هم شنیده و در داستان‌ها اعمال کرده بودم؛ چراکه فکر می‌کنم وقتی یکی از بچه‌های بخشی از داستان را متوجه نشود و یا بدان ایراد بگیرد دیگر بچه‌ها هم همین مشکل را خواهند داشت.